Bloodborne : Sony s'attaque à un mod PC, faisant espérer les fans

Bloodborne reste l'un des rares jeux de l'ère PlayStation 4 qui n'a pas eu droit à son remaster ou son remake. Si le titre de FromSoftware fait autant parler de lui, c'est notamment parce qu'il est bloqué à 30 fps, même en le faisant tourner sur une PS5, de quoi frustrer pas mal de fans. Sur ordinateurs, eh bien le jeu n'est pas disponible... officiellement.

L'émulation est légion sur PC, il est possible de profiter illégalement de jeux PS4 sur son ordinateur, en faisant quelques concessions. Mais, dans le cas de Bloodborne, l'émulation a longtemps été compliquée, avec un framerate au ras des pâquerettes, rendant le Souls-like injouable, jusqu'à l'arrivée d'un patch développé par Lance McDonald pour jouer à Bloodborne à 60 fps.

Mais voilà, l'exploit, qui date de février 2021, refait parler de lui ces derniers jours. Le moddeur a annoncé vendredi dernier avoir reçu un avis de retrait DMCA émis par Sony pour retirer les liens permettant le téléchargement du mod 60 fps de Bloodborne. Sur Bluesky, Lance McDonald explique avoir immédiatement obéi à la demande de Sony, bien que son patch n'enfreigne aucun copyright et ne soit donc pas illégal. Le moddeur n'a visiblement pas envie de se battre avec les avocats de Sony, même s'il est dans son droit, rappelant qu'en cherchant un peu, il est toujours possible de mettre la main sur ce patch 60 fps.

Bien évidemment, cette annonce a fait bondir les fans. Pourquoi Sony empêcherait-il Bloodborne de tourner à 60 fps alors que le jeu est vieux de 10 ans et n'a jamais eu droit à une nouvelle sortie sur les plateformes modernes ? Eh bien comme la plupart des internautes, Lance McDonald y va de sa théorie : Sony préparerait le terrain pour un remake à 60 fps pour les 10 ans de Bloodborne et voudrait ainsi éviter que Google ne ressorte des liens en rapport avec ce mod en cherchant « Bloodborne 60 fps » et « Bloodborne remake » dans le moteur de recherche. Copium, Bloodbornium, tout ça, les fans ont l'habitude... Il y a évidemment une autre théorie : Sony protégerait simplement sa propriété intellectuelle et Bloodborne ne ferait donc pas son retour sur PS5 et PC.

Pour l'instant, Bloodborne est toujours uniquement disponible sur PlayStation 4, à 30 images par seconde