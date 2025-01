Bloodborne : l'ex boss de PlayStation Studios livre sa théorie sur l'absence de remake ou remaster

Depuis hier, Shuhei Yoshida ne fait plus partie de Sony Interactive Entertainment. Les joueurs retiendront surtout son rôle de président des Worldwide Studios jusqu'en 2019, il occupait depuis un poste consacré aux jeux indépendants, mais il a désormais quitté la firme japonaise. Et il était tout récemment chez Kinda Funny Games pour évoquer son expérience chez Sony.

Lors de la conversation, le sujet brûlant de Bloodborne est venu sur le tapis. L'Action-RPG de FromSoftware et réalisé par Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Elden Ring) a vu le jour en 2015 sur PS4, mais il n'a jamais eu droit à un remaster ou un remake. Contrairement aux deux licences précédemment citées, Bloodborne est édité par Sony, le constructeur des PlayStation décide donc de son avenir. Mais selon Shuhei Yoshida, c'est bien à cause de Hidetaka Miyazaki que Bloodborne n'a pas de remake/remaster :

Bloodborne a toujours été la chose la plus demandée, et les gens se demandent pourquoi nous n’avons rien fait, pas même une mise à jour, un remake ou un remaster qui devrait être facile – nous sommes connus pour faire tellement de remasters. Certaines personnes sont frustrées. Je n’ai que ma théorie personnelle sur cette situation. J’ai quitté le développement first-party, donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais ma théorie est que je me souviens que Hidetaka Miyazaki aimait vraiment Bloodborne et ce qu’il a créé. Je pense qu’il est intéressé par le retour de Bloodborne, mais il a tellement de succès et est tellement occupé. Il ne peut donc pas le faire lui-même, mais il ne veut pas que quelqu’un d’autre y touche. C’est donc ma théorie, et l’équipe PlayStation respecte son souhait. C’est ma supposition et ma théorie… Je ne révèle aucune information secrète.

Shuhei Yoshida insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit que de son avis sur la question et qu'il n'a aucune information à partager aux joueurs. De toute façon, même s'il en avait, il ne se risquerait pas à les dévoiler en interview, le Japonais a sans doute signé quelques contrats de confidentialité avant son départ.

De son côté, Hidetaka Miyazaki n'a jamais caché son envie de rendre Bloodborne accessible à davantage de joueurs, avec un remaster, un remake ou un portage sur PC. Le concepteur a sorti l'été dernier l'extension Shadow of the Erdtree pour Elden Ring et planche sans doute déjà sur un nouveau jeu. Cependant, le spin-off coopératif Elden Ring Nightreign est réalisé par Junya Ishizaki, chez FromSoftware depuis 2011 et ayant notamment conçu les niveaux et combats de Bloodborne et les affrontements d'Elden Ring.

Les personnes clés du studio japonais sont donc occupées, mais le futur projet de Hidetaka Miyazaki reste inconnu. Serait-ce enfin lié à Bloodborne ? Où, contrairement à ce qu'imagine Shuhei Yoshida, laissera-t-il les commandes à un studio tiers comme Bluepoint Games, qui a déjà effectué un travail remarquable sur le remake de Demon's Souls, exclusif à la PS5 et disponible à 58,99 € sur Amazon ? Il faudra patienter pour le découvrir.