FromSoftware : Sony investit dans la société-mère du développeur des Dark Souls et Bloodborne

FromSoftware s'est fait un nom avec les Armored Core, mais il est aujourd'hui connu pour avoir développé Demon's Souls, Bloodborne et la trilogie Dark Souls. Le studio japonais appartient à Kadokawa Corporation, qui vient de former une alliance financière avec Sony, constructeur des PlayStation.

Kadokawa Corporation est un géant au Japon, il édite des mangas et produit des films, et il vient de conclure un partenariat commercial avec Sony, qui détient désormais 1,93 % des parts de la société. Kadokawa est quant à lui ravi de cette « alliance en capital », qui va lui permettre de profiter de « la puissance d'expansion mondiale de Sony en matière d'animation et de jeux grand public ».

Pour rappel, FromSoftware développe actuellement Elden Ring, un jeu de rôle scénarisé par George R.R. Martin, auteur des romans Le Trône de fer (Game of Thrones), et son dernier jeu en date est Sekiro: Shadows Dies Twice, bradé à 38 € sur Amazon.