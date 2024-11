Sony : un rachat la maison mère de FromSoftware imminent ?

Le nom de Kadokawa Corporation se fait discret dans l'actualité et pourtant, c'est un acteur majeur du milieu du jeu vidéo, mais pas seulement. La firme japonaise possède plusieurs filiales, dont Dwango (Niconico, le YouTube nippon) et FromSoftware, développeur des Dark Souls, Bloodborne et Elden Ring. Depuis 2021, Sony s'intéresse à Kadokawa, rachetant d'abord 1,93 % de ses parts, puis 14,09 % de FromSoftware l'année suivante. Mais Sony veut aller encore plus loin.

Reuters vient de publier un rapport dévoilant que, selon deux sources proches du dossier, Sony serait en discussion pour racheter Kadokawa Corporation. Le contrat pourrait être signé dès les prochaines semaines, mais les conséquences sont déjà palpables : l'action de Kadokawa a grimpé de près de 23 % hier, suite à cette annonce. De son côté, Nikkei affirme que « les négociations semblent en être à leurs débuts ».

En rachetant Kadokawa Corporation, Sony ferait un nouveau pas en avant dans le monde du divertissement, possédant alors des sociétés d'édition de mangas, une société de production cinématographique, un groupe de télécommunications et médias et des studios de jeux vidéo. En plus de FromSoftware, qui n'est plus à présenter, Kadokawa possède en effet Spike Chunsoft (Pokémon Donjon Mystère, Danganronpa, Jump Force, DRAGON BALL: Sparking! ZERO), Gotcha Gotcha Games (RPG Maker) et Acquire (Tenchu, Way of the Samurai, Octopath Traveler, Mario et Luigi : L'Épopée fraternelle).

Récemment, Kadokawa Corporation s'est retrouvé dans une grosse galère, avec une perte de 12 millions d'euros à cause d'une fuite de données sur Niconico. Un souci qui aurait pu coûter cher à l'entreprise, mais les excellentes ventes d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree lui ont permis de passer outre cette perte. Kadokawa reste cependant fragile. Comme le rappelle Reuters, son président Tsuguhiko Kadokawa, fils du fondateur, a démissionné il y a deux ans après avoir été inculpé de corruption concernant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Interrogé par Reuters, Sony n'a pas réagi à cette rumeur, tandis que Kadokawa a répondu qu'il n'avait rien à déclarer... Il faudra patienter pour découvrir si Sony va bel et bien racheter Kadokawa Corporation, ce qui pourrait faire grand bruit au Japon et dans le monde du jeu vidéo.

