Sony x Kadokawa : une alliance stratégique signée entre les deux géants, mais nous sommes loin d'un véritable rachat

Ces dernières semaines, une rumeur sérieuse est apparue du côté de Reuters, faisant état de discussions entre Sony et Kadokawa Corporation en vue d'un possible rachat, sachant que la firme derrière les PlayStation avait racheté 1,93 % de ses parts en 2021 puis 14,09 % de celles de FromSoftware en 2022 aux côtés de Tencent qui en avait récupéré 16,25 %. Kadokawa a rapidement confirmé que c'était bien le cas, avant que Sony en fasse de même la semaine dernière, sans plus de précision. Si la presse vidéoludique a surtout évoqué cela par le prisme du développeur des Souls-like connus du monde entier, c'est surtout l'industrie de l'animation et de l'édition (mangas, light novels) qui pourrait être bouleversée, sachant que Crunchyroll a déjà un certain monopole de ce côté. Eh bien, un communiqué vient de tomber et ce n'est pas si terrible que ça, car il ne s'agit finalement que d'une alliance en termes de capitaux et business signée entre les deux partis.

Concrètement, il a été annoncé qu'à partir du 7 janvier 2025, Sony va acquérir plus de 12 millions (12 054 100) de parts de Kadokawa pour environ 50 milliards de yens (environ 306 millions d'euros). Cela fera de la firme l'actionnaire majoritaire avec à peu près 10 % d'actions détenues (9,68 %). Parmi les objectifs de cette collaboration, nous retenons surtout la possibilité d'avoir des adaptations live-action en films et dramas TV de licences de Kadokawa, de la coproduction d'anime et des efforts d'édition de jeux élargis. Bref, rassurez-vous, les prochains jeux de FromSoftware continueront de sortir sur l'ensemble des plateformes, comme ce sera le cas avec Elden Ring Nightreign.

Pour les détails financiers précis, vous pouvez consulter le document officiel, qui fait notamment état de l'utilisation de cette somme, dont 20 milliards de yens pour la création, le développement et l'acquisition de nouvelles licences. Et, oui, Sony Group Corporation ne sera que troisième en termes de parts détenues une fois la transaction réalisée, derrière Korea Securities Depository - Samsung (10,01 %) et The Master Trust Bank of Japan (9,76 %). Sauf qu'il est expliqué que ces derniers ne possèdent des parts qu'en tant que propriétés fiduciaires et de ce fait ne sont pas considérés comme actionnaires majoritaires.

Nous sommes très heureux de conclure cet accord de partenariat capitalistique et commercial avec Sony. Cette alliance devrait non seulement renforcer nos capacités de création de propriétés intellectuelles, mais aussi accroître nos options de mélange de média en termes de licences grâce au soutien de Sony pour une expansion mondiale, ce qui nous permettra de proposer nos propriétés intellectuelles à davantage d'utilisateurs dans le monde. Nous sommes convaincus que cela contribuera grandement à maximiser la valeur de nos propriétés intellectuelles et à accroître la valeur de notre entreprise à moyen et long terme. Nous avons l'intention de faire tout notre possible pour garantir que nos efforts de collaboration avec Sony produisent d'excellents résultats sur le marché mondial. Takeshi Natsuno, Chief Executive Officer, KADOKAWA CORPORATION Grâce à cette alliance capitalistique et commerciale, nous deviendrons le principal actionnaire de KADOKAWA, qui crée régulièrement une grande variété de licences, notamment des publications et des livres, tels que des light novels et des bandes dessinées, ainsi que des jeux et des anime. En combinant la vaste propriété intellectuelle et l'écosystème de création de KADOKAWA avec les atouts de Sony, qui a favorisé l'expansion mondiale d'une large gamme de divertissements, notamment des anime et des jeux, nous prévoyons de travailler en étroite collaboration pour concrétiser la stratégie « Global Media Mix » de KADOKAWA, visant à maximiser la valeur de ses propriétés intellectuelles, et la vision à long terme de Sony, « Creative Entertainment Vision ». Hiroki Totoki, Président, COO et CFO, Sony Group Corporation

