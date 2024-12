Kadokawa : Sony confirme son intérêt pour la maison mère de FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring)

Le début 2025 sera-t-il de nouveau marqué par un énorme rachat ? Depuis quelques semaines, des bruits de couloir font mention d'un rachat de Kadokawa Corporation par Sony. Le constructeur des PlayStation a déjà quelques parts dans cette firme qui regroupe plusieurs sociétés, dont de l'édition de mangas et du développement de jeux vidéo, avec Spike Chunsoft, Acquire, Gotcha Gotcha Games et FromSoftware (Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls).

Kadokawa Corporation avait déjà confirmé être en discussion avec Sony, même si rien n'avait été décidé à l'époque. Cette semaine, dans un entretien avec Yahoo Japan (via IGN India), Sony confirme à son tour sa volonté de racheter Kadokawa :

Il est vrai que nous avons fait une déclaration d’intention initiale. Nous apprécierions que vous nous autorisiez à nous abstenir de tout autre commentaire.

Sony possède déjà 14 % de FromSoftware et il aimerait bien étendre ses possibilités en termes de contenus cross-média, se payer des développeurs de jeux vidéo, des sociétés de production de films et d'animes et un éditeur de mangas sera une belle pioche, mais selon certaines rumeurs, le constructeur n'aurait que faire des autres branches de Kadokawa, qui concernent notamment les télécommunications, la publicité ou encore la location immobilière.

Tout le monde sait désormais que des discussions sont bel et bien en cours entre Sony et Kadokawa, reste à savoir si elles aboutiront à un rachat l'année prochaine.