Sony confirme vouloir porter encore plus de jeux sur PC grâce à Nixxes

Faux gamer j'en sais rien.

Mais

Moi aussi en soit, ça me gène un peu. Mais faut comprendre l'état du marché JV et les budget faramineux alloué aux jeux.



J'ai une PS5 et un PC (très) bien monté comparé à la centaine de mytho de joueurs PC qu'on peut lire sur les forums et RS.

Pour autant, je priorise les jeux dit "console" sur console.



Le PC est une plate-formes avec ses propres jeux et genre. (RTS, MOBA, Gestion FPS Compet/Fast etc..), la commu vantarde est déjà détestable en soit. Et en faire une plateforme tout en 1 est une perte de temps sidérable en plus de perdre la saveur de jouer vu le backlog sans fin et sans priorité (pour au final, revenir sur des jeux GaaS).



De plus, c'est une plateforme très cher. J'ai payé plus cher l'upgrade de ma machine de 8 ans (Carte mère/CPU/RAM) que la PS5 en elle même. Et la pénurie de GPU n'arrange rien... fort heureusement, j'ai eu ma 2060S avant le COVID, mais ça s'additionne à la facture de l'upgrade (+900-1000€ au total)