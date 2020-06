RUMEUR : un remake de Demon's Souls exclusif à la PS5, Bloodborne remastérisé sur PC et PS5

Hier, Sony aurait dû présenter les jeux à venir sur sa PlayStation 5, mais la firme a décidé de retarder ses plans. Sauf que tout était prêt, des éléments de cette présentation ont peut-être fuité avant l'heure. Fans de jeux d'action hardcore et sombres, sortez les pincettes, les rumeurs concernent Demon's Souls et Bloodborne.

Commençons par Bloodborne, car les indices s'accumulent depuis maintenant plusieurs semaines. Un possible portage sur PC avait déjà fait parler de lui en mai dernier, affirmant que Sony compterait porter ses jeux sur ordinateurs, que Horizon: Zero Dawn ne sera que le premier d'une longue liste, et que Bloodborne pourrait la conclure dans de longs mois. Cette semaine, ce sont plusieurs insiders qui ont fait enfler la rumeur, comme Wario64, SlothBorne ou encore Imran Khan. Mais c'est PC Gaming Inquisition qui enfonce le clou en affirmant que la rumeur et correcte, tout en y apportant quelques détails. Bloodborne aurait donc droit à une version remastérisée sur PC et PS5, avec des textures et modèles améliorées, des temps de chargement raccourcis, des bugs corrigés, une résolution en 4K, un framerate à 60 fps (peut-être jusqu'à 144 fps sur PC) et un affichage compatible avec les écrans larges. Sur PC, le titre serait distribué sur Steam (comme Horizon: Zero Dawn), n'inclurait pas de réglage pour le FOV et pourrait proposer du cross-play après le lancement. Ce serait QLOC et Bluepoint Games qui se chargeraient de développer ce portage, ce dernier studio étant déjà bien connu pour les versions remastérisées de Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus et Gravity Rush Remastered sur PS4. PC Gaming Inquisition poursuit sa vidéo en affirmant que Sony porterait d'autres jeux sur PC, avec une image explicite pour illustrer son propos, montrant Days Gone, God of War, The Last of Us Part II, Spider-Man, Uncharted: Uncharted: The Lost Legacy, Horizon: Zero Dawn, Death Stranding et Gran Turismo Sport, tout en précisant que tous ces jeux ne seront peut-être pas portés sur PC à l'avenir, même si deux d'entre eux sont déjà confirmés sur ordinateurs.

Restera-t-il des exclusivités aux consoles de Sony ? Eh bien oui, car PC Gaming Inquisition termine sa vidéo en lâchant une bombe : un remake de Demon's Souls serait en développement, il serait officialisé lors que la prochaine présentation de Sony, et sortirait exclusivement sur PlayStation 5. La stratégie de Sony serait de montrer ses licences aux joueurs sur PC afin de les faire venir sur PS5 pour découvrir de nouveaux jeux.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes. Les indices concernant Bloodborne sont nombreux, mais le remake de Demon's Souls a de quoi faire lever un sourcil. Quoi qu'il en soit, les fans des jeux de FromSoftware sont intrigués, il ne reste plus qu'à attendre la présentation de Sony, repoussée à une date inconnue, pour savoir si tout cela est vrai.