RUMEUR sur Star Wars: Knights of the Old Republic, la qualité du projet de remake PS5 et PC déçoit, le développement mis en pause chez Aspyr

Parmi les projets de jeux Star Wars annoncé suite à la fin du contrat d'exclusivité entre Lucasfilm et Electronic Arts, le plus étonnant était certainement celui d'un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic par Aspyr Media. Confier le développement d'un titre de cette ampleur à un studio plus habitué aux remasters qu'aux AAA, cela avait de quoi surprendre.

Qu'importe, nous attendions de découvrir du concret sur ce projet simplement confirmé par un teaser cinématique. Il se pourrait cependant que nous puissions attendre longtemps... Jason Schreier, journaliste de Bloomberg au courant de bon nombre de secrets de l'industrie, affirme en effet que le développement du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic aurait été mis en pause chez Aspyr Media.



Une démo aurait en effet été présentée à Lucasfilm et Sony Group (investisseur dans ce titre prévu sur PS5 et PC) le 30 juin et n'aurait pas convaincu du tout les producteurs. Le directeur artistique Jason Minor et le directeur de la conception Brad Prince auraient été licenciés suite à cela, et les 2 directeurs d'Aspyr auraient déclaré à leurs équipes lors de plusieurs réunions en juillet que le projet était mis en stand-by, car la démo n'était pas à la hauteur des attentes. Une source a rapporté à Jason Schreier que le temps et l'argent investis dans ce niveau jouable étaient « disproportionnés », d'où l'inquiétude et la déception face à ses qualités, surtout que l'idée initiale était de sortir le remake fin 2022 : une sortie en 2025 serait selon lui plus réaliste si le développement était maintenu.

Le journaliste rappelle que Saber Interactive, autre branche d'Embracer Group, avait mis des ressources sur le projet en mai 2022, et que certains chez Aspyr Media pensent que le studio derrière World War Z pourrait reprendre le contrôle total du développement. Si c'est le cas, peut-être que nous aurons l'information rapidement de la part de Lucasfilm...