MultiVersus : les Super Nanas et une héroïne DC bientôt rajoutées au brawler gratuit

Warner Bros. Games et Player First Games continuent de rajouter des personnages jouables dans MultiVersus. Les joueurs ont déjà eu droit au Joker, à Jason Voorhees, à l'Agent Smith et à Beetlejuice, mais dès le début de la Saison 3, ce sont les héroïnes de Townsville qui rejoindront le roster.

Eh oui, les Super Nanas seront jouables dans MultiVersus dès le 17 septembre prochain. Belle, Rebelle et Bulle montrent déjà leurs capacités dans une nouvelle vidéo de gameplay, les personnages Assassin pourront faire équipe pour donner des coups de poing, des coups de pied et écraser leurs ennemis, ou attaquer à tour de rôle avec des mouvements spéciaux. La vidéo ci-dessus dévoile également les variantes Sales Petits Mecs et Dynamo, qui seront disponibles à la même date.

Enfin, la carte Townsville aura droit à une version Destroyed plus tard au cours de la Saison 3. Les joueurs pourront aussi découvrir la map L'Apparition de Minuit, inspirée du décor du cinéma des Gremlins. La bande-annonce tease également Nubia, super-héroïne DC et nouvelle reine des Amazones, qui sera disponible plus tard dans la Saison 3.

MultiVersus est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.