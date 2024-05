MultiVersus : un méchant culte de DC bientôt rajouté

MultiVersus s'apprête à faire son grand retour, lui qui n'est plus jouable depuis l'été dernier. Le jeu de combat free-to-play de Warner Bros. Games et Player First Games sera de nouveau disponible à la fin du mois et pour marquer le coup, les développeurs rajouteront au même moment un nouveau personnage jouable.

Il était la star de la Saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League, il sera incarné par Joaquin Phoenix dans le prochain film de Todd Philipps, vous l'avez reconnu, c'est le Joker qui sera rajouté dans MultiVersus le 28 mai 2024, date de sortie du jeu sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Cerise sur le gâteau, le Joker sera doublé par Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker dans la saga Star Wars mais qui a surtout déjà prêté sa voix au personnage dans les jeux Batman: Arkham et Batman, la série animée des années 90. De quoi ravir les fans ! Dans MultiVersus, le Joker sera un personnage de classe Mage, équipé d'un bâton sauteur armé, de gants de boxe à ressort ou encore d'un lance-roquettes.

Deux vidéos avec le Joker sont à admirer ci-dessus, dont une avec du gameplay et présentant les skins Le Batman Qui Rit et Prince Charmant Sombre. En attendant la sortie de MultiVersus le 28 mai prochain, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.