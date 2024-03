MultiVersus : c'est confirmé, le retour est pour bientôt !

Un an après le lancement en bêta ouverte de MultiVersus, Player First Games et Warner Bros. Games avaient décidé de couper les serveurs pour préparer calmement la version finale de leur jeu de combat free-to-play. Les réseaux sociaux du titre se sont réveillés il y a quelques jours, le retour est pour bientôt.

Aujourd'hui, les studios donnent des informations concrètes et annoncent que la date de sortie de MultiVersus est fixée au 28 mai 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, avec un du cross-play et une progression partagée entre toutes les plateformes. Cette version complète de MultiVersus inclura un mode PvE, davantage de personnages jouables et des niveaux supplémentaires, sans oublier des matchs en ligne et des graphismes améliorés. Les joueurs pourront donc s'affronter en incarnant Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam, Sammy, Véra, Bugs Bunny, Taz, Marvin le Martien, Arya Stark, Tom & Jerry, Finn et Jake, Steven Universe, Garnet, le Géant de Fer, LeBron James, Rick et Morty, Gizmo, Stripe ou encore Chien-Renne, seul personnage original du jeu.

