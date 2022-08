MultiVersus : un super-vilain DC et un Gremlin confirmés pour la Saison 1 en image

Source: Player First Games

C'est ce lundi que MultiVersus a officiellement lancé sa Saison 1, une étape importante pour ce jeu de combat multijoueur qui aurait déjà attiré plus de 10 millions de curieux : pour les curieux, le changelog qui a accompagné la mise à jour est disponible ici. Son contenu va désormais progressivement s'étendre, notamment avec des personnages : Morty sera ainsi ajouté le 23 août et Rick Sanchez devrait suivre.

Il ne s'agira cependant pas des seuls combattants à rejoindre le roster durant cette période. La communauté a en effet découvert dans le code source, suite au dernier patch, un artwork que Player First Games a dans la foulée diffusé en version officielle, pour ne pas rester sourd face aux rumeurs. Il met en vedette 2 personnages qui seront intégrés au cours de la Saison 1 : Black Adam, qui n'aura à priori pas le visage de The Rock pour sa skin de base, et Stripe, le Gremlin rayé à crête blanche des films de Joe Dante.

Ils n'ont pas encore de date de sortie, mais il ne s'agit vraisemblablement que d'une question de semaines avant de pouvoir les incarner.