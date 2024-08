MultiVersus : même pas besoin de prononcer son nom trois fois, ce nouveau personnage daté dans le jeu combat

Warner Bros. Games et Player First Games continuent de rajouter des personnages jouables dans MultiVersus, leur jeu de combat free-to-play. Les studios aiment visiblement les méchants, car après le Joker, Jason Voorhees et l'Agent Smith, c'est un « bio-exorciste » d'outre-tombe qui va rejoindre le roster.

Vous l'avez reconnu, c'est Beetlejuice qui va arriver dans MultiVersus, mais cela ne sert à rien de prononcer son nom trois fois aujourd'hui, le personnage sera disponible le 20 août prochain. Une nouvelle bande-annonce de gameplay est à découvrir ci-dessus, nous montrant quelques capacités de Beetlejuice, un combattant de classe Assassin capable d'invoquer des scarabées et des vers des sables. Le personnage aura une skin alternative Matador, tandis qu'une sélection d'autres combattants pourra arborer une tenue blanche avec des rayures noires (ou noire avec des rayures blanches ?).

MultiVersus est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Beetlejuice sera quant à lui de retour au cinéma le 11 septembre prochain avec le film Beetlejuice Beetlejuice. Vous pouvez retrouver le premier volet réalisé par Tim Burton en édition collector 4K Ultra HD avec un steelbook et des goodies à 44,99 € sur Amazon et Fnac.