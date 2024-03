CINEMA : Beetlejuice Beetlejuice, premier teaser bourré de fan service pour la suite réalisée par Tim Burton

Comédie horrifique culte des années 80 réalisée par Tim Burton, Beetlejuice va avoir droit à une suite cette année, toujours avec le même réalisateur. Cette semaine, Warner Bros. Pictures a dévoilé un premier teaser de Beetlejuice Beetlejuice, bourré de références visuelles et musicales au premier long-métrage :

Même si Beetlejuice Beetlejuice mettra de nouveau en scène Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice et Winona Ryder et Catherine O'Hara dans ceux des sœurs Lydia et Delia Deetz, cette suite introduira de nouveaux personnages, notamment Astrid Deetz, la fille de Lydia, incarnée par Jenna Ortega (Mercredi, Scream). Le casting comprendra également Justin Theroux (The Leftlovers), Burn Gorman (Torchwood), Monica Bellucci et Willem Dafoe.

L'histoire prendra place plusieurs années après le premier film, alors que la famille Deetz est de nouveau réunie à Winter River suite à une tragédie. Astrid, une jeune adolescente rebelle, ouvre par accident le portail vers l'Après-vie, provocant un chaos entre les deux mondes, avant même que quelqu'un ne prononce trois fois le nom de Bettlejuice.

Derrière la caméra, nous retrouverons donc Tim Burton, qui mettra en scène le scénario écrit par Alfred Gough et Miles Millar (Mercredi). Warner Bros. cite également le directeur de la photographie Haris Zambarloukos (En eaux très troubles...), le chef-décorateur Mark Scruton et le chef-monteur Jay Prychidny (Mercredi), la chef-costumière Colleen Atwood (Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles), le superviseur des effets créatures et maquillages FX Neal Scanlan (Sweeney Todd, Charlie et la Chocolaterie), sans oublier le compositeur Danny Elfman (Big Fish, L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Batman). Tim Burton s'est donc entouré de ses collaborateurs de longue date et d'une partie de l'équipe de la série Netflix Mercredi, de quoi à la fois rassurer et inquiéter les fans du premier film.

Beetlejuice Beetlejuice sortira au cinéma le 11 septembre 2024 en France. Vous pouvez retrouver le premier film à 15 € sur Amazon ou la Fnac.