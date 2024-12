CINEMA : Superman, un avant-goût du premier teaser qui colle déjà des frissons

Le DC Universe de James Gunn a enfin démarré ce mois-ci avec la sortie jusqu'à présent des trois premiers épisodes de la série d'animation Creature Commandos sur Max, initiant le Chapter 1: Gods and Monsters, mais il faudra encore patienter de longs mois avant l'arrivée dans les salles obscures de Superman avec David Corenswet dans le rôle-titre, que nous avions vu en costume en mai dernier. Pour bien terminer 2024, Warner Bros. Pictures et DC Studios ont décidé d'enfin nous montrer un aperçu de ce projet qui promet déjà de cartonner au box-office tant le super-héros est légendaire. Lundi, le réalisateur a ainsi posté un poster « animé » accompagné de ce qui sera sans doute le thème principal du film et d'une phrase d'accroche aussi simple qu'efficace : « Look up » (soit « levez les yeux » en français).

James Gunn nous a également donné rendez-vous ce jeudi pour visionner une première bande-annonce teaser, un beau cadeau de Noël avant l'heure pour tous les fans du personnage. Le tout était accompagné d'un visuel d'une structure en métal frappé du logo kryptonien de Superman et du bruit du blizzard, suggérant qu'il s'agit de la Forteresse de la Solitude qui lui sert de base.

Enfin, ce mercredi, il s'est carrément adressé à la communauté, déclarant que l'histoire de Superman tournera autour de l'humanité et du fait d'être un héros dans un monde ne rendant pas cette tâche facile. Ce premier teaser devrait être d'une durée conséquente puisque le studio s'est même permis de mettre en ligne un aperçu de 30 secondes qui donne bien le ton. Nous y voyons l'emblématique globe trônant au sommet du Daily Planet, journal dans lequel travaille Clark Kent et Lois Lane (Rachel Brosnahan). Nous retrouvons d'ailleurs cette dernière et ses collègues, tous ayant le regard rivé sur un écran montrant à n'en pas douter le héros en action. De nombreuses personnes sont également montrées dans la rue, certains paniquant quand la plupart sont juste en train de filmer avec leur téléphone ce que nous devinons être un évènement pour le moins peu commun, ce qui est pour le coup tout à fait réaliste avec notre monde actuel... Au hasard, l'arrivée d'extraterrestres ? Et entre ces scènes, deux brefs passages avec l'Homme d'acier vu de dos volant à travers des décors glacés et s'envolant dans les cieux.

Le ton de tout ce qui a été diffusé jusqu'à présent rappelle davantage les projets avec Christopher Reeve que ceux du DCEU / Snyderverse avec Henry Cavill, ce qui ne sera pas plus mal pour éviter les comparaisons inutiles.

Superman est pour rappel attendu au cinéma le 11 juillet 2025 aux États-Unis.