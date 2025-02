CINEMA : Destination Finale: Bloodlines, un premier teaser avec une mort rocambolesque

Saga horrifique culte des années 2000, Destination Finale a vu le jour il y a 25 ans grâce à James Wong (également derrière la caméra pour Dragonball Evolution) et a eu droit à cinq films jusqu'en 2011. Le principe de la franchise est simple : un groupe de personne échappe à la Mort grâce à une vision, mais la Faucheuse n'apprécie pas trop et va les traquer un à un.

14 après le dernier volet, un cinquième film va voir le jour, Destination Finale: Bloodlines. Un long-métrage réalisé par Zach Lipovsky (Leprechaun: Origins, Dead Rising: Watchtower, Kim Possible) et Adam Stein, produit par New Line Cinema et distribué par Warner Bros., qui dévoile cette semaine un premier teaser officiel sous forme d'extrait. Nous y retrouvons un tatoueur/perceur seul dans son salon, qui va avoir droit à une petite visite de la Mort après la fermeture. Comme toujours dans la franchise, l'exécution découle d'une série de petits incidents tirés par les cheveux, c'est complètement improbable... les fans en redemandent !

Pour rappel, Destination Finale: Bloodlines mettra une dernière fois en scène Tony Todd dans son rôle de William Bludworth, un personnage récurrent qui en connaît un rayon sur la Mort et son dessein. L'acteur, récemment aperçu dans les jeux vidéo Marvel's Spider-Man 2 et Indiana Jones et le Cercle Ancien, nous a malheureusement quittés en novembre dernier.

Destination Finale: Bloodlines sortira au cinéma le 14 mai 2025. D'ici là, vous pouvez acheter le coffre Blu-ray avec les cinq premiers films à partir de 19,99 € sur Amazon ou Fnac.