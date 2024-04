CINEMA : Mufasa : Le Roi Lion renie le passé, mais émerveille dans son premier teaser avec un casting cinq étoiles

À l'été 2019, Walt Disney Studios sortait en salles une adaptation live-action de son classique Le Roi Lion, avec des animaux en images de synthèse doublés par des acteurs de renom. Le succès du film de Jon Favreau a suffisamment été au rendez-vous pour qu'un autre projet soit mis en production, cette fois avec Barry Jenkins à la réalisation. Cette fois, pas question de se baser sur les deux suites de l'aventure de Simba, c'est une histoire originale faisant office de préquelle que nous allons pouvoir découvrir, centrée sur Mufasa. Nous avions découvert son intitulé à l'été 2022 et le planning n'a pas bougé depuis le gros point qui avait été effectué en début d'année. Pour débuter la semaine, c'est donc une première bande-annonce teaser de Mufasa : Le Roi Lion qui vient d'être mise en ligne.

Si ces premiers extraits en mettent plein la vue, le synopsis accompagnant la vidéo risque bien d'en faire tiquer plus d'un. En effet, il était jusqu'à présent acté que Scar, appelé Taka dans sa jeunesse, était le frère biologique de Mufasa, qui dans le livre A Tale of Two Brothers a mal pris le fait que son frangin soit choisi pour accéder au trône par leur père le roi Ahadi. Dans ce film, Mufasa sera un orphelin qui va rencontrer Taka... Effectuer un tel révisionnisme a de quoi faire grincer des dents.

Mufasa : Le Roi Lion met à contribution Rafiki, qui va transmettre la légende de Mufasa à la jeune lioncelle Kiara, fille de Simba et Nala, avec Timon et Pumbaa y allant de leur numéro. Racontée sous forme de flashbacks, l'histoire présente Mufasa comme un petit orphelin, perdu et seul jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka, l'héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenche le vaste voyage d'un groupe extraordinaire de marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l'épreuve alors qu'ils travaillent ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel.

Au-delà de ce détail, c'est un casting cinq étoiles qui va doubler ces personnages, certains faisant leur retour dans les rôles qu'ils interprétaient dans Le Roi Lion et d'autres faisant leur début avec cette préquelle.

Aaron Pierre : Mufasa

Kelvin Harrison Jr. : Taka, un prince lion avec un avenir radieux qui accepte Mufasa dans sa famille comme frère

Tiffany Boone : Sarabi

Kagiso Lediga : Rafiki jeune

John Kani : Rafiki

Preston Nyman : Zazu

Mads Mikkelsen : Kiros, un lion redoutable avec de grands projets pour sa fierté

Thandiwe Newton : Eshe, la mère de Taka

Lennie James : Obasi, le père de Taka

Anika Noni Rose : Afia, la mère de Mufasa

Keith David : Masego, le père de Mufasa

Seth Rogen : Pumbaa

Billy Eichner : Timon

Donald Glover : Simba

Blue Ivy Carter : Kiara, la fille de Simba et Nala

Beyoncé Knowles-Carter : Nala

Casting additionnel :Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis et Dominique Jennings.

Mufasa : Le Roi Lion sortira le 20 décembre aux États-Unis.