CINEMA : F1, premier teaser pour le film évènement avec Brad Pitt

Depuis des mois, les amateurs de Formule Un voient des caméras dans les paddocks et des monoplaces étranges sur la piste (en dehors des Grands Prix, évidemment). Non, ce n'est pas Netflix pour la série Drive to Survive, mais bien la production du film F1, financé par Jerry Bruckheimer. Un long métrage mettant en scène Brad Pitt et Damson Idris dans une écurie fictive, APX GP, qui va droit battre Red Bull, McLaren, Ferrari et les autres.

Hier, les fans de Formule Un ont été comblés. En plus de la victoire de Lewis Hamilton à Silverstone, sa première depuis Jeddah en 2021 et sa neuvième sur un même tracé (battant le record de Michael Schumacher), nous avons eu droit au premier teaser de F1, anciennement connu sous le nom Apex. Du pur fan service, avec des plans impressionnants à bord de l'APX GP à Monza, Silverstone et Spa-Francochamps notamment. En plus des personnalités réelles du monde de la F1 (Max Verstappen, Gunter Steiner, etc.), le film mettra en scène Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies et Will Merrick, en plus de Brad Pitt et Damson Idris. Lewis Hamilton sera évidemment de la partie, il produit même le film. Vous pouvez découvrir le teaser en VF ci-dessus ou en VO juste là :

Réalisé par Joseph Kosinki (Top Gun: Maverick, Tron : L'Héritage), scénarisé par Ehren Kruger (Top Gun: Maverick également, mais aussi Ghost in the Shell de Rupert Sanders...), avec une musique de Hans Zimmer (qui a joué l'hymne national à Spielberg avant le Grand Prix d'Autriche au début du mois, F1 est attendu dans quelques cinémas seulement le 25 juillet 2025, avant une sortie sur Apple TV+.

D'ici là, vous pouvez retrouver Top Gun: Maverick en Blu-ray à partir de 14 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.