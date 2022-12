CINEMA : Barbie, un premier teaser décalé pour le film sur la poupée de Mattel avec Margot Robbie et Ryan Gosling

Tout le monde connait Barbie, la célèbre poupée de Mattel lancée en 1959 et qui depuis s'est déclinée de bien des manières. Elle a évidemment déjà croisé la route du monde du jeu vidéo avec diverses productions originales et même un jouet à l'effigie de Lara Croft de Tomb Raider, s'invitant également dans l'univers de Star Wars, entre autres. Nous ne comptons pas non plus les films et séries d'animation mettant en scène son univers. Il ne manquait donc plus qu'une production live-action. Eh bien, la réalisatrice Greta Gerwig, avec l'aide de Noah Baumbach à l'écriture, vont nous livrer l'année prochain un long-métrage Barbie, qui vient d'avoir droit à sa première bande-annonce teaser avant la période des fêtes.

Bande-annonce en VOSTFR

Ce film mettra en scène Margot Robbie dans le rôle-titre, tandis que Ryan Gosling incarnera le beau gosse Ken. Le ton promet visiblement d'être assez décalé, en atteste l'introduction de la vidéo mettant la poupée au cœur du propos et servant à introduire l'actrice qui a tout d'une pin-up. Seules quelques secondes viennent ensuite réellement nous montrer ce qui nous attend, avec un décor très rose tout droit sorti des gammes de jouets de Mattel, Ken et plusieurs gaillards musclés prêts à en découdre et faire du sport, un groupe de jeunes femmes toutes de rose vêtues, un plan dansant avec Simu Liu (désormais bien connu depuis Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) et un autre avec Barbie sur le dancefloor. Il faut se contenter de ça pour le moment, de quoi être intrigué.

Bande-annonce en VF

Barbie sortira en salles à l'été 2023, il faudra donc sans doute se montrer patient avant d'en voir plus.