MultiVersus : la mort du jeu est imminente, la Saison 5 sera la dernière

MultiVersus avait connu un joli succès lors du lancement de sa bêta ouverte à l'été 2023, mais Warner Bros. Games et Player First Games ont décidé de tout couper pendant plusieurs mois avant de sortir le jeu en version complète en mai dernier. Le jeu de combat free-to-play a eu droit à du contenu saisonnier rajoutant des personnages jouables et des cartes, mais c'est déjà la fin.

Warner Bros. Games annonce aujourd'hui sur le site officiel du jeu que la Saison 5 de MultiVersus sera la dernière. Elle aura lieu du 4 février au 30 mai prochain et rajoutera Aquaman (DC) et Lola Bunny (Looney Tunes). Les joueurs pourront obtenir ces personnages simplement en jouant, Aquaman via le premier tiers du Battle Pass et Lola Bunny grâce à des récompenses de connexion quotidienne. L'éditeur précise que les fonctionnalités en ligne seront disponibles jusqu'à la fin de la saison, mais après le 30 mai, il faudra se contenter des combats hors ligne, contre l'IA ou en multijoueur local. Attention, pour continuer à profiter de ce contenu (très restreint), il faudra avoir la dernière version du jeu et donc se connecter pendant la Saison 5. Enfin, MultiVersus ne sera plus disponible en téléchargement sur Steam, l'Epic Games Store, le PlayStation Store ou le Microsoft Store après la fin de la Saison 5.

Dès aujourd'hui, les microtransactions sont désactivées, il n'est plus possible d'acheter du Gleamium, mais vous pouvez encore évidemment dépenser votre monnaie virtuelle jusqu'à la fin de la Saison 5. Pour conclure, les studios remercient « tous les joueurs et toutes les personnes qui ont joué ou soutenu MultiVersus ». Warner Bros. Games publie au passage une FAQ dédiée à la fin du jeu et de la Saison 5.

C'est encore un échec pour un jeu live service de l'éditeur, après celui de Suicide Squad: Kill The Justice League. Pour rappel, le président David Haddad va quitter son poste dans quelques semaines, laissant un sacré bazar derrière lui. Espérons tout de même que Player First Games arrivera à rebondir, le studio fondé en 2019 par des vétérans de God of War et League of Legends n'a développé que MultiVersus pour le moment...

