Hawked : des dates toutes proches pour la bêta ouverte du jeu de tir et d'extraction PvPvE

My.Games développe actuellement Hawked, un jeu de tir et d'extraction multijoueur en PvPvE, qui demandera à des équipes de trois joueurs de s'enfuir d'une île avec des Artefacts. Le titre a déjà eu droit à une alpha fermée qui s'est visiblement bien déroulée, les développeurs sont prêts à passer à la suite.

Le studio annonce aujourd'hui que Hawked sera jouable en bêta ouverte du 3 au 17 août prochain sur PC, via Steam et le MGLauncher. De nombreux nouveaux joueurs pourront enfin mettre les mains sur ce titre qui s'annonce déjà dynamique et coloré, le but est donc de récupérer des Artefacts avant les équipes adverses, mais il faudra également faire attention aux pièges, aux énigmes et aux monstres sauvages. Ce passage en bêta ouverte marquera en quelque sorte le début de l'aventure pour Hawked, avec le lancement de l'Issue #0 offrant des éléments narratifs et du Renegade Pass #0, pour débloquer du contenu cosmétique. Ce Battle Pass sera d'ailleurs offert à tous les joueurs participant à la bêta ouverte. Les développeurs rappellent que Hawked permettra d'améliorer son personnage au fil des parties, en gagnant de la monnaie in-game même en ne terminant pas la partie ou en survivant avec des trésors mineurs, mais ces améliorations seront remises à zéro après la bêta fermée. Cependant, les objets cosmétiques débloqués dans le Renegade Pass resteront associés au compte. Voici une présentation de Hawked :

La guilde d'aventuriers appelée le GRAAL a fait une découverte étonnante : l'X-île, une île mystérieuse qui abrite de puissants artéfacts d'une civilisation disparue. Mais en essayant de mettre la main ces trésors, le GRAAL subit d'incessantes attaques de la part des monstrueux habitants de l'île. Rejoignez les Renégats, des mercenaires chasseurs de trésors, experts dans l'art du pillage... COMBATTEZ SANS PITIÉ LORS DE RENCONTRES JCJCE La chance sourit aux plus courageux, même quand ils sont fauchés. Récupérez des armes et des munitions pour affronter les Disciples, ces créatures à tête de lézards, piégez vos ennemis et éliminez d'autres Renégats dans une chasse éperdue aux reliques d'X-île. EXPLOREZ X-ÎLE Cette île interdimensionnelle est aussi belle que mystérieuse. Utilisez votre fidèle Traverseur pour courir, sauter, surfer, descendre des tyroliennes et vous envoler dans un univers en perpétuel changement, peuplé de montagnes, de jungles et de ruines anciennes !! PILLEZ Résolvez des énigmes et esquivez des pièges pour voler du butin, puis échappez-vous de l'île pour le mettre en sécurité. Vos richesses durement gagnées vous permettront d'améliorer votre matériel et vos compétences ! PERSONNALISEZ VOTRE RENÉGAT Sortez du lot avec un arsenal et des talents à votre image. Maîtrisez de nouveaux outils et armes comme le katana ou le grappin pour vous spécialiser dans la furtivité, la défense ou le pillage à vitesse grand V !

Faites équipe, embarquez à bord du Riftwake pour X-île, et préparez-vous pour le pillage du siècle dans HAWKED !

En attendant le lancement de la bêta ouverte de Hawked la semaine prochaine, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus