Diablo IV : des dates pour la bêta ouverte et son accès anticipé, la cinématique d'ouverture dévoilée

Nous le savons depuis les Game Awards 2022 : Diablo IV sortira le 6 juin 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Une bêta ouverte avec un accès anticipé pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire avait alors été confirmée, et nous venons d'avoir des nouvelles au détour de l'IGN Fan Fest 2023 ce week-end.

Sortez vos agendas : la bête ouverte sera accessible du 24 au 26 mars sur toutes les plateformes, et même du 17 au 19 mars pour les détenteurs d'une précommande. Elle permettra de jouer au prologue et à l'entièreté de l'Acte I, sans autre limite que celle du niveau 25. La cinématique d'ouverture de l'aventure et donc de cette version d'essai a été dévoilée au passage.



Rassemblez-vous, nomades. Votre volonté de vous opposer aux légions de Lilith dans Diablo IV va pouvoir se concrétiser au cours des week-ends de la bêta ouverte et de l’accès anticipé. La bêta sera disponible sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Les personnes ayant préacheté Diablo IV recevront un accès anticipé à la bêta ouverte, du 17 au 19 mars. Le week-end suivant, du 24 au 26 mars, la bêta ouverte sera accessible à tous et à toutes.

GROS PLAN SUR LA BÊTA OUVERTE

Au cours des week-ends de la bêta ouverte et de l’accès anticipé, les joueurs et joueuses pourront découvrir en détail le début de Diablo IV. Cet avant-goût de la campagne inclut le prologue et l’intégralité de l’acte I. La première zone, les pics Brisés, vous propose d’éliminer des démons en évoluant au sein d’un paysage accidenté.

Au cours des week-ends de la bêta ouverte et de l’accès anticipé, votre personnage pourra uniquement atteindre le niveau 25, mais vous pourrez continuer à abattre des démons jusqu’à la fin de la bêta ouverte. Laissez votre empreinte sur Sanctuaire en éliminant les hordes de démons, en accomplissant des quêtes fascinantes proposées par les habitants et en récoltant de précieux butins sur vos ennemis.

En résumé, c’est l’occasion de vous mesurer à la puissance des Enfers avant la sortie du jeu le 6 juin. Toutefois, cette version n’est pas définitive et il se peut que vous rencontriez des problèmes de performance, des pannes et que vous rencontriez des éléments non fonctionnels. Une fois la bêta ouverte terminée, nous étudierons les commentaires reçus et apporterons des modifications si nécessaire. Nous nous réjouissons de vous proposer cet aperçu des possibilités offertes par Diablo IV.

UTILISER UN CODE D’ACCÈS ANTICIPÉ À LA BÊTA

Vous possédez un code pour l’accès anticipé à la bêta** de Diablo IV ? Le moment est venu de l’utiliser ! Si vous avez préacheté un exemplaire numérique du jeu, l’accès anticipé à la bêta ouverte sera automatiquement disponible sur la plateforme concernée. Aucune autre action n’est requise de votre part. Les instructions concernant les personnes disposant d’un code pour l’accès anticipé sont indiquées ci-dessous. De plus amples informations sur la marche à suivre pour télécharger la bêta seront disponibles à l’approche de la bêta.

Instructions concernant l’utilisation de votre code

Consultez diablo.com/beta et connectez-vous ou créez un compte Battle.net.

Entrez votre code et sélectionnez votre plateforme de jeu ainsi que votre région (le cas échéant) dans le menu déroulant.

Assurez-vous de vérifier vos sélections avant de cliquer sur le bouton Activer.

Une page de confirmation vous indiquera que le code était valide et qu’il a été ajouté à votre compte.

Si vous jouez sur PC, votre compte sera instantanément désigné comme ayant accès à la bêta.

Si vous jouez sur console, un code spécifique à chaque plateforme vous sera envoyé à l’adresse associée à votre compte Battle.net afin de télécharger la bêta à l’approche du début de l’accès anticipé.

DIFFUSION EN DIRECT DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DE DIABLO IV

Retrouvez l’équipe de développement lors de la première diffusion en direct de 2023 pour une mise au point sur Diablo IV ! Le 28 février à 20h00 (heure de Paris), rejoignez Art Peshkov, responsable associé de la conception du monde, Meng Song, responsable de la conception système, et Joe Shely, directeur du jeu, sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de Diablo, afin d’en savoir plus sur les bastions, sur le nouveau système d’armures du jeu, ainsi que sur la bêta ouverte.

Après le direct, nous publierons un article récapitulatif reprenant les informations importantes, ainsi que la vidéo de rediffusion du direct.