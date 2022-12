TGA 2022 : Diablo IV officialise sa date de sortie avec une cinématique opposant les cieux aux enfers, ses éditions détaillées

Les Game Awards 2022 vont finir par ne plus avoir de surprises à nous réserver si les fuites se poursuivent. En effet, en amont de la cérémonie qui aura dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est le Microsoft Store qui vient une fois de plus de divulguer malgré lui des informations concernant un jeu attendu par bon nombre de joueurs, Diablo IV. Le hack'n slash de Blizzard attendu sur PC, PS4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Series X|S depuis la conférence Xbox de juin dernier qui avait révélé le Nécromancien, doit donc sortir l'année prochaine si tout va bien et nous connaissons à priori la date exacte.

Selon Aggiornamenti Lumia, habitué à débusquer les informations en rapport avec Microsoft, la boutique en ligne de l'éditeur indique que Diablo IV sortirait le 5 juin 2023 à 23h00, à quelques heures près selon le pays, ne soyez pas surpris qu'il soit disponible le 6 donc, le studio étant habitué à lancer ses productions le mardi. Tous les titres montrés lors de l'évènement Xbox devant sortir dans les 12 mois suivants, cela concorde bien.

Il pèserait par ailleurs environ 80 Go, rien d'étonnant pour une production de ce calibre. Il se murmurait d'ailleurs que des embargos sur le jeu seraient levés juste avant les Game Awards, là où Blizzard devrait effectuer une annonce en bonne et due forme, du teasing étant en cours sur les réseaux comme vous pouvez le constater ci-dessous, avec le #LilithIsComing.

Mise à jour (07/12/22) : Lilith fera parler d'elle ce jeudi 8 décembre à 18h00, tandis qu'Aggiornamenti Lumia a indiqué que les précommandes du jeu débuteront le 9 décembre à 5h00, juste après les Game Awards donc.

Her presence grows near. ???? Like this post to be notified of how you can contribute to Her summoning. #LilithIsComing pic.twitter.com/1mnVeafYp4

Mise à jour (08/12/22) : il ne s'agissait finalement que d'un concours. Rendez-vous cette nuit.

Mise à jour (11/12/22) : vous pouvez retrouver tous les détails dévoilés à l'occasion des Game Awards ci-dessous, avec l'officialisation de la date de sortie et des différentes éditions.

À la suite d'une prestation scénique visuellement impressionnante de la chanteuse Halsey, qui a interprété Lilith, un morceau bien loin de l'ambiance attendue pour un Diablo, la date de sortie du 6 juin 2023 a donc été officialisée au détour d'une cinématique nous plongeant en Enfer où l'Archange Inarius est justement venu défier Lilith. De nombreux visuels inédits ont également été partagés par l'éditeur, à découvrir en page suivante.

« Avec Diablo IV, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'ouvrir à nouveau les portes de Sanctuaire, cette fois plus impitoyable que jamais » déclare Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo. « Les ténèbres du premier jeu se mêleront aux possibilités de progression du deuxième et à l'intensité des combats de Diablo III. Le tout sera sublimé par un terrain de jeu immense et foisonnant de vie qui continuera de s'étendre au cours des années. Les joueurs et joueuses auront d'importantes décisions à prendre et devront combattre des créatures cauchemardesques, explorer des donjons, obtenir des objets légendaires et découvrir ce que le retour de Lilith, la mère divine, implique pour Sanctuaire. »

La démone Lilith et l'ange Inarius souhaitaient fuir l'Éternel conflit entre les Cieux et les Enfers. De leur union est née Sanctuaire. Or, plusieurs décennies après les évènements de Diablo III: Reaper of Souls, les voilà à nouveau en guerre l'un contre l'autre, à la tête d'armées composées de leurs fidèles. Sanctuaire est à nouveau en proie à la sauvagerie de démons déchaînés, et il faudra des héros et des héroïnes inébranlables pour repousser les ténèbres. Les joueurs et joueuses endosseront le rôle de l'une de ces cinq classes : le druide métamorphe, l'habile voleur, la sorcière élémentaire, le puissant barbare ou le rusé nécromancien. En progressant, l'expérience de jeu pourra être personnalisée de multiples façons grâce aux arbres de compétences et aux nombreuses synergies entre les sorts et capacités.

Pour la première fois, le monde de Diablo constituera en un immense monde ouvert. Les joueurs et les joueuses devront affronter les forces démoniaques et braver l'environnement aux quatre coins de Sanctuaire, des forêts enneigées des pics Brisés aux hautes terres de Scosglen battues par les vents, en passant par les marais putrides d'Hawezar, les terres dévastées des steppes arides et les déserts du Kehjistan où se trouve la cité centrale de Caldeum. Une intrigue captivante et épique, plus de 140 donjons, de nombreuses quêtes secondaires et une avalanche de butin seront les piliers d'une aventure inédite et non linéaire. De puissants boss hors donjon feront leur apparition, invitant les groupes les plus aguerris à se frotter à eux pour s'approprier leur butin et de nombreux bastions attendent d'être libérés par des aventuriers et aventurières héroïques.

L'expérience de jeu ARPG déjà conséquente sera doublée d'un contenu de haut niveau de taille, qui viendra contribuer à la progression des personnages avec de nombreux défis. Les terribles vagues infernales frapperont régulièrement Sanctuaire, intensifiant l'activité démoniaque, de tous nouveaux et redoutables donjons du Cauchemar mettront nos héros et héroïnes à l'épreuve, le système de plateaux de parangon permettra aux personnages de décupler leur puissance, les murmures des morts accorderont des récompenses légendaires pour certaines primes et enfin les champs de la Haine seront le théâtre de glorieux affrontements JcJ.