TGA 2022 : Star Wars Jedi: Survivor officialise sa date de lancement et dévoile son gameplay renouvelé

Electronic Arts a plusieurs projets d'envergure sur le feu dans ses divers studios, dont Star Wars Jedi: Survivor du côté de Respawn Entertainment, une suite à l'aventure Fallen Order de 2019 qui nous fera incarner une nouvelle fois le Jedi Cal Kestis, toujours accompagné par son fidèle BD-1. L'unique bande-annonce du projet diffusée en mai dernier restait avare en détails, c'est donc avec un intérêt certain que sa venue au Game Awards était attendue. Bon, sa date de sortie a fuité en amont à cause de Steam, mais ce n'est finalement là qu'un détail.

Pour commencer, Star Wars Jedi: Survivor est donc bel et bien attendu le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Sa nouvelle bande-annonce mêle cinématiques et gameplay, nous faisant découvrir les offensives inédites de Cal, qui maniera désormais deux sabres laser et même une version identique à de celui de Kylo Ren. Et en plus de s'être laissé pousser la barbe, il pourra utiliser la Force pour ralentir les tirs ennemis et se servir de la faune comme de monture.

Une édition Deluxe et des bonus de précommande pourront être obtenus, détaillés ci-dessous, tandis que des visuels sont disponibles en page suivante.

Bonus de précommande Pack cosmétique survie de Jedi inspiré par Obi-Wan Kenobi :

Cosmétique ermite ;



Set de sabre laser ermite ;



Set de blaster combustion. Édition Deluxe Pack cosmétique Héros galactique :

Cosmétique scélérat ;



Cosmétique Robuste BD-1 ;



Set de blaster DL-44.

Pack cosmétique Nouveaux Héros :

Cosmétique Héros rebel ;



Cosmétique BD-Astro BD-1 ;



Set de sabre laser Héros rebel.

D'ici son lancement, vous avez donc encore le temps de découvrir Star Wars Jedi: Fallen Order, qui est vendu dès 19,99 € sur Amazon.