TGA 2022 : Street Fighter 6 officialise sa date de sortie et plusieurs éditions dont une Mad Gear Box, Dee Jay, JP, Marisa et Manon font le show en vidéo

Décidément, Street Fighter 6 aura eu du mal à nous garder des surprises. Le jeu de combat de Capcom avait vu son roster fuiter juste après sa première grosse présentation, dont de possibles DLC puisque l'officialisation des personnages jouables au lancement ne mentionnait pas tout le monde. À ce sujet, et à l'approche d'une nouvelle bêta fermée, c'est désormais sa date de sortie et ses éditions qui sont dans la nature avant l'heure. En effet, plusieurs internautes dont @SurpriseBurn ont constaté que la page PS4 du jeu sur le PlayStation Store en montrait bien plus qu'elle ne le devrait, @bestbrosplay3 ayant même partagé une vidéo si jamais le visuel fixe ci-dessous ne vous suffit pas.

Ainsi, Street Fighter 6 devrait sortir sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 2 juin 2023 (la monnaie étant le dollar, cela lève le doute quant au format de date) avec au moins trois éditions numériques :

Bonus de précommande Couleurs alternatives pour la tenue 1 de Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri et Ken.



18 titres spéciaux en jeu et 18 autocollants représentant des visuels des personnages, utilisables en option de personnalisation de profil (uniquement sur PS5 et PS4). Édition standard physique ou numérique (69,99 €) Une copie de Street Fighter 6. Édition Deluxe numérique (94,99 €) Une copie de Street Fighter 6.

Le Year 1 Character Pass (4 personnages).

Les couleurs 3 à 10 pour la tenue 1 de chacun de ces personnages de l'Année 1.

Un bonus de 4 200 Drive tickets pour les achats en jeu. Édition Ultimate numérique (114,99 €) Une copie de Street Fighter 6.

Le Year 1 Ultimate Pass incluant :

Le Year 1 Character Pass ;



Deux costumes supplémentaires et leurs couleurs alternatives pour les quatre personnages de l'année 1



Deux stages supplémentaires ;



Un bonus de 7 700 Drive tickets.

Le fait d'avoir deux Pass différents rappelle évidemment la Saison V de Street Fighter V: Champion Edition (le jeu est toujours vendu 24,99 € sur Amazon), mais il faudra attendre d'avoir plus de détails pour savoir exactement ce qu'ils contiennent. Nous devrions sans doute être fixés la nuit prochaine durant les Game Awards 2022. Nous mettrons alors à jour cet article avec l'inévitable bande-annonce venant confirmer tout cela.

Mise à jour : Amazon.com a d'ores et déjà mis en ligne les fiches produits du jeu, nous apprenant qu'il sera possible de se procurer physiquement l'édition Deluxe et un collector coûtant 249,99 $, et que le Year 1 Character Pass ajoutera 4 combattants supplémentaires.

La nouvelle bande-annonce a fait la part belle au mode World Tour et a introduit proprement Dee Jay, Marisa, Manon et JP, ces trois derniers étant inédits, confirmant donc la date de sortie du 2 juin 2023.

Le mode World Tour fera voyager les joueurs aux quatre coins du monde, des plages ensoleillées de la Jamaïque aux arènes d’Italie, en passant par un festival animé en France et d’autres lieux où leurs avatars pourront apprendre de nouvelles techniques auprès des personnages iconiques de la série. À noter qu’il sera possible pour un même avatar de mixer les coups spéciaux de différents Maitres et d’effectuer des Hadoken, Sonic Boom, Spinning Bird Kick ou Yoga Flame tant que ces coups ne sont pas affectés à des contrôles identiques. World Tour introduit également la fonction Master Assist, qui permet aux joueurs de se battre aux côtés d'un maître comme Ryu en le faisant intervenir dans le combat pour l'aider pendant un certain temps. Un atout bien utile lorsqu’ils rencontrent plus d'un adversaire. Enfin, les joueurs pourront se défouler entre deux combats éprouvants en participant à des mini-jeux tels que le cassage de bouteilles, la cuisine italienne, la parade de ballon de basket et bien d'autres encore. Les mini-jeux peuvent être accomplis entre les matchs sous la forme de jobs à temps partiel grâce auxquels les joueurs pourront gagner de l'argent en monnaie World Tour pour acheter des vêtements, de la nourriture et d’autres éléments dans le jeu. Combattants DEE JAY - Apparu pour la première fois dans Super Street Fighter II, Dee Jay est une superstar de la dance music. Il conserve ses mouvements spéciaux pleins de rythme comme Air Slasher, Double Rolling Sobat, Machine Gun Upper et Jackknife Maximum, tout en ajoutant de nouveaux coups comme Just Cool et Weekend Pleasure à son arsenal. Les joueurs pourront visiter Bathers Beach, le décor de Dee Jay dans Street Fighter 6, pour découvrir une fête très musicale en bord de mer au soleil couchant.

- Apparu pour la première fois dans Super Street Fighter II, Dee Jay est une superstar de la dance music. Il conserve ses mouvements spéciaux pleins de rythme comme Air Slasher, Double Rolling Sobat, Machine Gun Upper et Jackknife Maximum, tout en ajoutant de nouveaux coups comme Just Cool et Weekend Pleasure à son arsenal. Les joueurs pourront visiter Bathers Beach, le décor de Dee Jay dans Street Fighter 6, pour découvrir une fête très musicale en bord de mer au soleil couchant. MANON – Top model et championne du monde de judo, la belle Manon défile sur les podiums des combats de rue dans le but de devenir le mannequin le plus fort du monde. Ses mouvements sont un mélange gracieux et surprenant entre le judo et le ballet classique, avec des coups spéciaux comme le Manège Doré, le Renversé, le Pas de Deux, et d’autres atouts pour déstabiliser ses adversaires. Les joueurs la retrouveront dans un décor de Fête foraine en France.

– Top model et championne du monde de judo, la belle Manon défile sur les podiums des combats de rue dans le but de devenir le mannequin le plus fort du monde. Ses mouvements sont un mélange gracieux et surprenant entre le judo et le ballet classique, avec des coups spéciaux comme le Manège Doré, le Renversé, le Pas de Deux, et d’autres atouts pour déstabiliser ses adversaires. Les joueurs la retrouveront dans un décor de Fête foraine en France. MARISA - Créatrice italienne de bijoux pleine d'avenir, Marissa revendique des ancêtres parmi les anciens guerriers grecs. Doté d’un fort caractère, elle utilise ses longs membres pour déclencher des coups lents, mais gargantuesques comme le dévastateur Gladius, le contre défensif Scutum, le puissant coup de pied Quadriga et la toute puissante Goddess of the Hunt. Marisa savourera ses victoires par K.O. dans son décor attitré, Colosseo, encouragée par des guerriers antiques toujours prêts au combat.

- Créatrice italienne de bijoux pleine d'avenir, Marissa revendique des ancêtres parmi les anciens guerriers grecs. Doté d’un fort caractère, elle utilise ses longs membres pour déclencher des coups lents, mais gargantuesques comme le dévastateur Gladius, le contre défensif Scutum, le puissant coup de pied Quadriga et la toute puissante Goddess of the Hunt. Marisa savourera ses victoires par K.O. dans son décor attitré, Colosseo, encouragée par des guerriers antiques toujours prêts au combat. JP - À la tête de Nayshall, une organisation non gouvernementale prospère, JP est responsable de nombreux investissements fructueux. Son chat adoré s’appelle Cybele. JP est parfaitement armé pour prendre le contrôle du combat sous tous les angles avec des mouvements tels que le puissant Departure qui crée du vide, le Torbalan qui déploie des clones, l’étreinte Embrace et la destructrice Interdiction.

En plus des différentes éditions déjà présentées, le fameux collector évoqué se nomme finalement Mad Gear Box et proposera un contenu fort copieux pour les fans. Seul GameStop la proposant, il faudra voir si Micromania y aura droit en France.

Mad Gear Box (249,99 $) Un packaging Mad Gear Box.

Des figurines POP UP PARADE de Luke et Kimberly.

Un décor servant de diorama aux figurines.

Un artbook.

Un set de stickers.

Le jeu en édition standard.

Le Year 1 Ultimate Pass.

Les bonus de précommande.

Enfin, si vous créez un Capcom ID et le liez aux différentes plateformes de jeu où vous possédez Street Fighter V: Champion Edition, vous recevrez Super Street Fighter II Turbo dans le Battle Hub à la sortie de Street Fighter 6.

Voilà, vous savez tout et pouvez retrouver des visuels supplémentaires en page suivante.