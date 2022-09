TGS 2022 : Street Fighter 6 accueille Blanka, Dhalsim, E. Honda et Ken dans le roster, de la création d'avatar et une bêta fermée annoncées

Dans le cadre du Tokyo Game Show 2022, Capcom a tenu ce jeudi une présentation servant à nous donner des nouvelles de ses projets déjà connus. Forcément, il y a avait parmi eux Street Fighter 6, son jeu de combat qui avait eu droit à une révélation fracassante en juin dernier à la suite d'un teaser. De son roster, nous connaissons officiellement Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, ainsi que Kimberly et Juri depuis l'EVO 2022, bien que la liste des combattants ait fuité, avec un sans faute jusqu'à présent. Alors, à qui le tour ?

Eh bien, ce sont 4 personnages qui ont été annoncés d'une traite et pas des moindres puisqu'ils sont bien connus des fans. Nous retrouverons donc le maître du yoga Dhalsim, Blanka qui est désormais guide touristique en Amazonie, E. Honda qui a ouvert la boutique Chanko House Edomon à Metro City et Ken qui a parfait ses techniques en apprenant le Jinrai Kick et le Dragonlash Kick.

Ken - Accusé d'avoir orchestré un complot criminel, Ken, ancien champion national américain de combat et ex-VP de la Fondation Masters, a dû abandonner sa famille et son entreprise pour se cacher. Véritable icône de la série Street Fighter, Ken dispose d'un ensemble de mouvements classiques avec de nouveaux ajouts qui lui assurent de rester à la page.

Blanka - Guide de visites au grand cœur et défenseur de la nature, Blanka conserve ses attaques signature Electric Thunder et Rolling Attacks, et bénéficie des toutes nouvelles bombes Blanka-chan et du retour de son Lightning Beast.

Dhalsim - Moine et maître de yoga, Dhalsim utilise les techniques de maitrise du feu déjà expérimentée dans les jeux précédents, mais aussi de nouvelles. Il peut compter sur ses mouvements spéciaux tels que Yoga Fire, Yoga Arch, Yoga Comet et Yoga Flame.

E. Honda - Sumo globe-trotter, E. Honda combine lui aussi ses coups classiques comme le Hundred Hand Slap et le Sumo Headbutt, avec son tout nouveau Sumo Dash.

En plus de proposer des combats aux mécaniques toujours aussi bien huilées, Street Fighter 6 prendre le pari de nous offrir tout un monde à explorer à Metro City avec le mode scénarisé World Tour, avec pour cela la création d'un avatar personnalisable utilisant les technologies d'autres jeux de Capcom. L'outil sera visiblement ultra complet, donnant la possibilité de faire varier notre morphologie, de créer des coiffures avec plusieurs teintes et bien plus encore. Notre avatar pourra ensuite combattre des PNJ disposant d'un niveau, choisir un Maître lui enseignant les techniques cultes de la licence, certaines permettant de se déplacer aisément dans la ville, et même faire les boutiques pour modifier sa tenue, les différentes apparences ayant des statistiques qui influeront sur nos performances.

Ultra meta, notre avatar pourra se poser devant une borne d'arcade pour prendre part à des combats de Street Fighter 6 sur la Toile, mais aussi s'amuser à d'anciens jeux de l'éditeur comme Street Fighter II. Enfin, un mode Extreme Battle pimentera les affrontements avec la possibilité d'établir nos propres règles, comme inclure des bombes rebondissantes. Des visuels des nouveautés sont à admirer en page suivante.

World Tour - Les joueurs pourront créer leurs propres avatars avec une multitude d'options de personnalisation pour refléter leurs styles et goûts personnels. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le mode histoire immersif, ils affineront les caractéristiques de leur avatar en participant à des combats de rue avec divers Personnages Non-Joueurs et rencontreront des maîtres comme Ryu et Chun-Li qui leur apprendront des mouvements spéciaux de leur répertoire propre. Tous les habitants et adversaires du World Tour ne reculeront jamais devant un défi, et passeront en un battement de cils, de la conversation au combat.

Battle Hub - Les joueurs pourront emmener leurs avatars personnalisés dans le Battle Hub, qui servira de lobby pour trouver des matchs et des tournois en ligne contre d'autres joueurs du monde entier. Lorsque deux joueurs s'essayeront devant l'une des bornes d'arcade placées dos à dos dans le Battle Hub, ils pourront commencer un match que tous les joueurs présents dans ce Battle Hub pourront visionner. Les combattants pourront également se rendre dans le Game Center pour jouer à des classiques rétro de Capcom comme Street Fighter II et Final Fight.

Le nouveau mode Extreme Battle fait son entrée dans le Fighting Ground pour offrir une nouvelle façon de pimenter les matchs avec des alternatives originales. Ces batailles rapides et frénétiques sont définies par de nouvelles règles et de nouveaux facteurs qui font de chaque match une expérience unique. Les règles définissent les conditions de victoire des joueurs, et les éléments additionnels du décor, comme un taureau en furie qui interrompt sporadiquement le match, viendront épicer les rencontres.

Par ailleurs, deux commentateurs de plus ont été introduits, venant bien sûr du Japon, à savoir Kosuke Hiraiwa (commentateur technique) et Son Excellence Demon Kakka (commentateur d'ambiance), qui rejoignent Jeremy « Vicious » Lopez, Ryutaro « Aru » Noda, Tasty Steve et James Chen.

Kosuke Hiraiwa est un célèbre casteur e-sport qui prête son expertise et son professionnalisme à Street Fighter 6.

S.E.Demon Kakka est le chanteur du groupe de heavy metal japonais Seikima-II. Ils commenteront les matchs en japonais, avec des sous-titres dans 13 langues différentes en option.

La présentation s'est achevée par une bien étrange et délirante vidéo servant à annonce qu'une bêta fermée aura lieu du 7 au 10 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) avec du cross-play, permettant d'essayer les matchs classés et amicaux, de combattre depuis le Battle Hub, d'expérimenter les tournois ouverts, les combats extrêmes, le Game Center et le mode Entraînement, le tout aux commandes de 8 personnages jouables : Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri et Ken. Capcom est visiblement très confiant pour en proposer autant. Vous pouvez vous inscrire ici et espérer être sélectionnés.

Par ailleurs, nous avons rendez-vous ce vendredi pour un programme spécial de 50 minutes qui nous en montrera encore plus. Bref, vivement ! Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Street Fighter V: Champion Edition est lui toujours vendu sur Amazon au prix de 24,99 €.