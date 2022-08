Street Fighter 6 : deux commentateurs supplémentaires introduits en vidéo, plusieurs thèmes de personnages partagés

En attendant de découvrir officiellement le reste du roster de Street Fighter 6, dont la liste a fuité et semble bien se confirmer jusqu'à présent, il faut se contenter de détails annexes, comme les différents costumes que porteront les personnages déjà dévoilés par exemple. Des annonces sont prévues lors des finales de l'EVO 2022, mais en attendant, c'est l'une des fonctionnalités inédites de cet épisode qui a déjà refait parler d'elle, les commentaires en temps réel.

Comme vous le savez déjà, Jeremy « Vicious » Lopez et Ryutaro « Aru » Noda ont donc enregistré leurs voix pour commenter nos combats en anglais et japonais en fonction des actions que nous réaliserons, comme en tournois, le tout sous-titré en 13 langues. Eh bien, ils ne seront pas seuls, puisque nous apprenons que Tasty Steve et James Chen pourront également être entendus, de quoi ravir les joueurs nord-américains. Nous découvrons le résultat en vidéo, qui donne plutôt envie.

Tasty Steve est un commentateur sportif « Play-by-Play » et apporte sa hype et son charisme au match, qui sont sa marque de fabrique.

James Chen est notre premier expert commentateur (Color Commentator en anglais, NDLR) et fournira une analyse pour compléter l'action.

Par ailleurs, Capcom a diffusé plusieurs extraits de la bande-son, le plus récent en date étant le thème de Guile, Sharpened Sonic, qui ne décolle malheureusement pas et ne vaut clairement pas le classique. Vous pouvez retrouver en page suivante ceux de Jamie (Mr. Top Player), Ryu (Viator), Luke (Taking Aim) et Chun-Li (Not A Little Girl), ainsi que celui du jeu NOT ON THE SIDELINES.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.