Diablo IV et Immortal : des cadeaux et des évènements pour les anniversaires

Le début du mois de juin est important pour Blizzard Entertainment, car c'est à cette période que sont sortis les derniers jeux Diablo. Le studio lance les célébrations pour le premier anniversaire de Diablo IV et les deux ans de Diablo Immortal, avec d'abord un gros chiffre pour le jeu principal.

Diablo IV compte plus de 100 millions de joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, c'est énorme, mais rappelons quand même que le titre est disponible dans le Game Pass depuis le mois de mars. Tous ces joueurs vont pouvoir se lancer dans les festivités du premier anniversaire avec davantage de Gobelins au trésor et de Sanctuaires de cupidité, de l'expérience et de l'or supplémentaires grâce à la Bénédiction de la Mère et enfin un ornement gratuit dans la boutique.

Les célébrations débuteront par un cadeau gratuit à récupérer dans la boutique du 6 au 12 juin. Vous aurez jusqu’au 20 juin pour récupérer tous les cadeaux.

La Marche des gobelins augmentera l'activité des gobelins au trésor du 6 au 13 juin. Les sanctuaires de cupidité apparaîtront également plus fréquemment, tandis que dans les donjons, les gobelins apparaîtront par paires.

La Bénédiction de la Mère revient, vous permettant d'obtenir de l'expérience à un taux augmenté de 25 % et de l'or à un taux augmenté de 50 %. Cette version de la bénédiction de la Mère durera 10 jours.

Du côté du hack'n slash free-to-play sur mobiles, les joueurs de Diablo Immortal peuvent aussi croiser davantage de Gobelins au trésor, mais également Avarice la Malédiction d'Or, un nouvel ennemi tout droit sorti de Diablo IV. Les joueurs peuvent obtenir des trésors lors de l'épreuve du Pillage, comme un ornement d'avatar Cadre de passage du cycle.

La Marche des gobelins arrive également dans Diablo Immortal. Du 6 au 20 juin, à 3 heures du matin (heure locale du serveur), vous pouvez participer à des activités d’anniversaire et obtenir des récompenses telles que des matériaux d’artisanat, de l’or, des objets légendaires et plus encore.

Avarice la Malédiction d'Or menace les personnes assez insensées pour tenter de s'emparer de ses richesses. Lorsque vous battez Avarice pour la première fois de la journée, vous obtenez un objet légendaire et vous avez une chance de récupérer des gemmes normales.

L' épreuve du Pillage est une version améliorée de l'épreuve des Hordes dans laquelle des gobelins au trésor apparaissent de façon aléatoire tout au long de la partie.

Du 6 au 13 juin, à 3 heures du matin (heure locale du serveur), soit pendant 36 heures, vous obtiendrez le double des récompenses grâce au bestiaire horadrique, aux raids du reliquaire infernal, aux failles probatoires et plus encore avec l'épreuve du Pillage de gobelin.

Ces festivités vont durer plusieurs jours, c'est le moment de relancer les jeux Diablo ! Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.