Diablo IV: Vessel of Hatred, les différentes éditions de l'extension détaillées et un point sur les principales nouveautés

Hier soir, durant le Xbox Games Showcase, Blizzard a dévoilé la date de sortie et la cinématique d'introduction de Diablo IV: Vessel of Hatred, la première extension de son hack'n slash officialisée en novembre dernier et qui compte bien poursuivre la trame principale qui s'était conclue avec le départ de Neyrelle pour trouver un moyen de lutter contre Méphisto, emprisonné dans la Pierre d'âme. Comme le montre la vidéo, cela ne va pas fort pour elle et il vaut mieux ne pas rester proche d'elle au risque d'y perdre la vie. Si vous êtes impatient d'y jouer, les différentes éditions qui peuvent être achetées ont été détaillées.

Les tarifs seront dans la veine de ce que Blizzard fait déjà avec World of Warcraft, ce qui risque de déplaire à certains. Nous avons donc le choix entre des éditions Standard, Deluxe et Ultime, tandis que les nouveaux joueurs peuvent également opter pour un pack réunissant le jeu et son extension coûtant 79,99 € afin de commencer dès maintenant à s'amuser dans Sanctuaire. Bon, c'est avant tout du contenu cosmétique et les saisons sont pour rappel gratuites.

Édition Standard - 39,99 € L'extension Vessel of Hatred.

Alkor, la mascotte léopard des neiges.

Une gemme légendaire « Lamentation Maternelle » dans Diablo Immortal.

Édition Deluxe - 59,99 € Tout le contenu de l'édition Standard.

La mascotte canine Hratli.

La monture jaguar de Nahantu**.

Un Passe de Combat saisonnier Premium à débloquer dans Diablo IV*. * À télécharger séparément. La disponibilité varie selon la plateforme et la région.

** La compétence de monture doit être débloquée en amont dans le jeu.

Édition Ultimate - 89,99 € Tout le contenu de l'édition Deluxe.

Le pack d'armure d'exhumation de Nahantu.

La mascotte tigre Natalya.

3 000 pièces de platine.

L'ornement Ailes de la Foi.

Un portail de retour en ville inspiré de Nahantu.

En attendant le 18 juillet pour la présentation de gameplay dédiée au Sacresprit, les principales nouveautés de l'extension ont tout de même été précisées afin de donner envie de précommander. Le site officiel rappelle d'ailleurs que Nahantu a déjà pu être exploré dans Diablo II, bien que ce nom ait seulement été inventé pour cet épisode, et nous fera notamment parcourir la jungle de Kurast et les plaines désertiques du Teganze. Et dès maintenant, en se connectant au jeu, il est possible d'effectuer une quête débloquant Asheara, le tout premier familier canin.

NOUVELLE CLASSE : SACRESPRIT - Faisant partie des plus grands prédateurs de la jungle, le Sacresprit est une classe inédite dans la série Diablo. Ils sont aguerris au combat et bénéficient de synergies mystiques qui ne peuvent s'éveiller qu'au plus profond des jungles de Nahantu. Devenez l'un des Sacresprits et embrassez les esprits éthérés de cette ancienne civilisation.

- Explorez Nahantu, une nouvelle région située dans une jungle qui regorge de secrets, de nouveaux donjons dangereux, de forteresses et de féroces démons issus de tribus en guerre. SUITE DE LA CAMPAGNE - Vessel of Hatred poursuit l'histoire sombre de Diablo IV. Alors que vous luttez pour sauver Neyrelle de l'emprise grandissante de Méphisto sur son âme, cette dernière est encore sous le choc du choix qu'elle a fait pour le contenir. La recherche de Neyrelle vous emmène au plus profond de la jungle ancienne, elle qui est aux prises du démon primordial, pourtant emprisonné. Tentez de démêler le sombre complot de Méphisto tandis que de nouveaux ennemis vous encerclent à chaque pas, ne souhaitant que votre mort. Le destin de l'âme de Neyrelle et sa capacité à empêcher le démon primordial de détruire Sanctuaire reposent entre vos mains.

- Vessel of Hatred contient également d'importantes mises à jour pour tous les joueurs de Diablo IV avec , ainsi que et bien plus encore. Ne vous battez jamais seul avec l'arrivée de nouveaux mercenaires pouvant vous rejoindre dans votre quête , prêts à combattre dans les broussailles denses de Nahantu et au-delà. Ces puissants alliés gagnent en puissance au fur et à mesure de leur progression, et chacun d'entre eux est équipé de capacités uniques afin de vous aider en combat.

Diablo IV: Vessel of Hatred est donc pour rappel attendu le 8 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Windows et Steam). Le jeu est pour rappel disponible dans le PC/Xbox Game Pass, dont l'abonnement Ultimate est disponible à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.