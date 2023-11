Diablo IV : l'extension Vessel of Hatred dévoilée et plusieurs nouveautés saisonnières à venir

Ce week-end, c'est la BlizzCon 2023 et la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce vendredi soir a été l'occasion pour Blizzard d'effectuer tout un tas d'annonces pour ses différents univers. Diablo IV s'est ainsi montré à la suite d'Overwatch 2 avec la montée sur scène de Rod Fergusson puis des directeurs de la direction du jeu Chris Wilson et Tiffany Wat. Un récapitulatif de certaines nouveautés de la Saison du sang a ensuite eu lieu, mais surtout, plusieurs nouveautés à venir.

Ainsi, dès la semaine prochaine, cinq Anneaux de malfaisance uniques spécifiques aux classes vont être implémentés, permettant de « revivre le fun » de la Saison de la malfaisance en exploitant les pouvoirs de cette dernière. Ensuite, le mardi 5 décembre, une fenêtre de prévisualisation des enchantements va être ajoutée auprès des Occultistes, servant à voir les affixes disponibles avant de dépenser nos ressources, ainsi qu'un évènement endgame nommé l'Abbatoir de Zir qui durera six semaines. Il sera difficile dès le début et le deviendra encore plus au fur et à mesure de notre progression dans ses entrailles, hautement rejouable et surtout prévu pour les personnages de niveau 100 ayant vaincu Uber Duriel et accompli tous les autres défis actuellement présents dans le jeu. En récompense, un glyphe de parangon sera offert, créé à partir de Zir lui-même.

Ensuite, c'est l'évènement des fêtes de fin d'année Fléau de l’hiver (Midwinter Blight) qui viendra occuper la communauté durant trois semaines à partir du 12 décembre, transformant les Pics Brisés en territoire hivernal terrifiant. Il faudra particulièrement faire attention à une mystérieuse terreur à la cape rouge, oh oh oh ! Quant à la Saison 3, elle ajoutera un type de défi hebdomadaire avec Le tournoi, avec des leaderboards permettant aux joueurs les mieux classés d'être immortalisés au panthéon ancestral saisonnier.

Mais le point d'orgue de la présentation a bien sûr été la révélation du prochain chapitre de nos aventures à Sanctuaire :

Oui, les leaks semblent bien se confirmer puisque Méphisto sera au cœur de cette extension baptisée Vessel of Hatred. Nous n'avions d'ailleurs pas rapporté la deuxième fuite qui parlait elle aussi de la classe du Spiritborn, mais elle semble d'autant plus crédible désormais puisqu'elle évoquait la région de Nahantu, un nom totalement nouveau désignant le sud du continent où se situe Kurast et la Jungle de Torajan. En revanche, ni le trailer d'annonce ni la présentation sur scène n'ont officialisé cette classe pour le moment, puisque tout ce que nous savons est qu'elle sera inédite. C'est Méphisto qui narre d'ailleurs la vidéo s'ouvrant sur une prière au Zakarum, déclarant qu'il devient plus fort à chaque pas que fait Neyrelle et qu'il n'y a aucun salut dans la lumière.

Réceptacle de la Haine (Vessel of Hatred) poursuit l'histoire sombre amorcée dans Diablo IV, tandis que vous découvrez le destin du démon primordial Méphisto et ses plans diaboliques pour Sanctuaire. Pour ce faire, vous visiterez une nouvelle région de Diablo IV, appelée Nahantu par la population locale. Cette suite de l'histoire de la campagne s'accompagne de nouvelles façons de jouer, de nouveaux dangers à surmonter et d'une nouvelle classe inédite dans l'univers de Diablo. Réceptacle de la Haine sortira l'année prochaine, et nous avons hâte de vous en dire plus à ce sujet l'été prochain.

Diablo IV: Vessel of Hatred sortira en fin d'année 2024 (« late 2024 » en anglais).