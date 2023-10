The Finals : une bêta ouverte lancée, voici les dates et le contenu

Embark Studios développe actuellement The Finals, un nouveau jeu de tir à la première personne compétitif et free-to-play, attendu sur ordinateurs et consoles de salon. Le titre se fait encore désirer, mais les joueurs curieux vont pouvoir l'essayer au travers d'une bêta ouverte.

La bêta ouverte de The Finals a lieu du 26 octobre au 5 novembre prochain sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les développeurs précisent qu'il s'agit là d'une phase de test pour vérifier les améliorations et les changements apportés depuis les bêtas sur PC, tout en s'assurant de la stabilité des serveurs avec un maximum de joueurs. C'est également l'occasion d'avoir des retours sur le gameplay sur consoles à la manette. Mais, côté contenu, Embark Studios a été généreux, voici ce qui attend les joueurs :

The Finals est un jeu dans le style d'une émission de combat ultime où le joueur et son équipe se battent pour la gloire, la richesse et les faveurs de généreux sponsors saisonniers, dans des arènes virtuelles hyperréalistes et entièrement destructibles, inspirées de lieux emblématiques du monde réel. Cette bêta ouverte introduit la toute nouvelle arène Skyway Stadium dans la rotation des cartes, ainsi qu'un tout nouveau mode de jeu : Bank-It. Aussi, la bêta comprend un BattlePass gratuit avec 16 récompenses exclusives et permanentes que les joueurs peuvent débloquer et conserver jusqu'au lancement officiel du jeu. Cette bêta est cross-play et la progression sera conservé sur votre compte que vous soyez sur PC ou consoles. Des arènes iconiques : Nouveau Stade Skyway — Découvrez le stade Skyway, évoluant sans cesse, où les joueurs peuvent tester leurs limites sur ce terrain de jeu périlleux.

Monaco – Jouez dans les rues pavées de Monaco, une carte parfaite pour les destructions et les combats rapprochés.

Seoul – Combattez au sommet des gratte-ciel du centre-ville de Séoul grâce à un gameplay rapide et vertical. Faites attention où vous mettez les pieds pour ne pas tomber. Nouveau mode de jeu et mises à jour : Nouveau Bank-It — Quatre équipes de trois personnes s'affrontent pour gagner des pièces dans ce mode casual et centré sur le combat. L'équipe qui atteint la limite maximale en premier ou l'équipe qui a le plus d'argent en banque à la fin du tour, gagne.

Tournoi non classé — Un mode Cashout dans lequel quatre équipes de trois joueurs s'affrontent pour trouver des caisses et les déposer dans des coffres, dans un format de tournoi non classé en trois manches et avec un total de 24 joueurs.

Tournoi classé — Un mode Cashout avec quatre équipes de trois dans un format de tournoi classé en quatre manches et 48 joueurs au total.

Quick Cash — Une variante décontractée de Cashout au format 3v3v3. Ce mode se caractérise par des matchs plus longs, des temps de réapparition plus rapides, des temps d'extraction plus courts et un seul coffre-fort à la fois.

Terrain d'entraînement — Un lieu où les candidats peuvent tester des armes, des gadgets, des mouvements et, bien sûr, tout détruire. Progression des candidats : Le BattlePass gratuit de la bêta ouverte comprendra 16 récompenses exclusives qui, si elles sont déverrouillées, seront transférées dans le jeu intégral à son lancement.

La progression des items comprendra 5 niveaux de maîtrise par arme. Progression dans la ligue : Cinq ligues (Bronze, Argent, Or, Platine et Diamant) incluront des récompenses permanentes pour chaque niveau, ainsi qu'un skin d'arme légendaire exclusif pour les participants qui atteindront le niveau Diamant. Encore plus de contenu : La bêta ouverte proposera 20 armes, 26 gadgets et 9 aptitudes aux compétiteurs, ainsi que des améliorations au niveau des performances, des mouvements, du jeu en équipe et bien plus encore.

The Finals arrivera en free-to-play à une date encore inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus et des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

