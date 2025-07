Romero Games n'est pas mort, quel avenir pour le studio ?

Romero Games abandonné par Xbox





La semaine dernière, Microsoft a annoncé le licenciement d'environ 9 100 employés, dans l'objectif de réduire ses coûts de fonctionnement. Chez Xbox, un studio a fermé ses portes, des équipes ont été vidées, des jeux ont été annulés, mais certains partenaires ont également subi les conséquences de cette annonce. Brenda Romero, cofondatrice de Romero Games, a ainsi annoncé avoir perdu le financement de son éditeur pour son prochain jeu, un FPS sous Unreal Engine 5 conçu par John Romero, une légende du genre du jeu de tir à la première personne.

Malgré la renommée de ce concepteur et le CV de John et Brenda, Romero Games reste un petit studio, qui dépendait grandement du financement de Xbox Game Studios pour ce futur jeu. Le communiqué n'évoquait pas précisément l'avenir du studio, mais des développeurs ont été licenciés. Tout le monde pensait alors que Romero Games allait fermer ses portes, mais il y a encore un maigre espoir.

Le FPS de John Romero est-il annulé ?





Le studio a partagé un nouveau communiqué afin de faire le point sur sa situation. Sans financement, son FPS sous Unreal Engine 5 est pour l'instant annulé. Romero Games ne donne toujours pas officiellement le nom de l'ancien éditeur, évoquant des contrats de confidentialité, mais il rajoute que son identité peut être déduite grâce à des informations publiques. Il ne faut pas aller chercher bien loin, un ancien développeur a lâché l'info : c'était Xbox Game Studios qui devait éditer ce jeu de tir.

Romero Games va-t-il fermer ?





Désormais, Romero Games va « réévaluer l'ensemble des effectifs » de son studio, cela passera sans doute par d'inévitables licenciements, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela : « Romero Games n'est pas fermé, et nous mettons tout en œuvre pour éviter que cela n'arrive ». L'équipe réfute les rumeurs de sa fermeture et rassure les fans, l'équipe était au bureau hier « pour discuter des prochaines étapes ».

Enfin, Romero Games annonce avoir été contacté par « plusieurs éditeurs » afin d'aider le studio à « finaliser le jeu ». L'équipe étudie désormais ces opportunités, mais il faudra patienter avant d'en savoir davantage. Pour rappel, John Romero a participé à la conception de jeux majeurs et cultes comme Wolfenstein 3D, les premiers Doom, Heretic et Quake, autant dire que de nombreux éditeurs rêvent de travailler avec lui et son équipe.

