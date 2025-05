EA Games signe la fin de WRC, quel avenir pour Codemasters ?

En début de semaine, nous avions appris qu'Electronic Arts a licencié plusieurs centaines d'employés, notamment chez Respawn Entertainment. L'éditeur veut mettre le paquet sur Star Wars Jedi 3 et Apex Legends 2.0, mais également sur Iron Man et Battlefield 6. Cependant, un autre studio subit les décisions d'EA Games.

Electronic Arts annonce mettre en pause la franchise de jeux vidéo WRC, basée sur la licence officielle du championnat du monde des rallyes et développée par Codemasters depuis... 2023. Le studio anglais n'a en fait développé qu'un seul jeu, préférant publier des mises à jour et du contenu réguliers plutôt que de sortir un nouveau titre tous les ans, comme il le fait en parallèle avec les jeux F1. Mais Codemasters est un amoureux du rallye et des jeux de course, il s'était fait remarquer avec les Micro Machines, puis avec les Colin McRae Rally, TOCA, DiRT et GRID. Sur le site officiel d'Electronic Arts, Codemasters prend la parole :

Chère communauté de rallye, Tout grand voyage a une fin, et aujourd'hui, nous annonçons que nous avons atteint la fin de notre collaboration sur WRC. Après la sortie d'EA SPORTS WRC en 2023, la saison 2024, incluant le pack de contenu Énergie débridée récemment sorti, sera notre dernière extension. Pour l'instant, nous suspendons le développement de futurs titres de rallye. Soyez rassurés, EA SPORTS WRC restera disponible pour les joueurs, nouveaux comme actuels. Nous espérons qu'il restera une source de joie, d'enthousiasme et de frissons pour les courses de rallye. Nous avons mis tout notre cœur à le créer pour les fans, et nous savons que vous entretiendrez cette passion. Notre partenariat avec WRC a en quelque sorte marqué l'aboutissement de l'aventure Codemasters dans le domaine des courses tout-terrain, qui s'étend sur des décennies avec des titres comme Colin McRae Rally et DiRT. Nous avons offert un refuge à tous les passionnés de rallye, nous efforçant sans relâche de repousser les limites et de leur offrir le frisson exaltant de la conduite sur les pistes les plus accidentées. Nous avons réuni des développeurs de jeux de course incroyablement talentueux, collaboré avec des icônes du sport et partagé notre passion pour le rallye. Merci à tous les fans qui ont participé et continuent de participer à notre aventure en rallye. L'équipe Codemasters WRC

Pour rappel, Codemasters avait obtenu les droits de la franchise WRC en 2020, avant d'être racheté par EA Games l'année suivante. L'accord lui permettait de créer des jeux sous licence officielle jusqu'en 2027, mais à ce train-là, la licence va sans doute dormir au fond d'un tiroir avant qu'elle aille ailleurs.

Pour l'instant, impossible de dire si Codemasters va subir des licenciements suite à cette annonce. Le studio s'est déjà séparé d'employés en décembre 2023, mais il a encore du pain sur la planche avec les jeux F1, d'autant que la nouvelle réglementation de 2026 demandera aux développeurs de créer des monoplaces bien différentes, que ce soit en termes d'apparence ou de comportement sur la piste. À condition que l'Electronic Arts renégocie les droits avec la FIA, l'accord se termine en 2025, mais il y avait deux années supplémentaires en option. Reste à savoir si les développeurs de WRC vont épauler cette équipe, être envoyés sur des jeux bien différents ou licenciés...

Vous pouvez retrouver EA SPORTS WRC à partir de 17 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.