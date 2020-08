Ratchet & Clank: Rift Apart, une vague période de sortie et 7 minutes de gameplay en 4K, ça claque !

Insomniac Games a déjà du pain sur la planche pour la PS5, avec d'un côté un Marvel's Spider-Man: Miles Morales pour la fin d'année et un Ratchet & Clank: Rift Apart pour plus tard. C'est pourtant bien ce dernier qui refait parler de lui lors de la gamescom Opening Night Live avec une démonstration de gameplay encore plus longue que celle de la conférence Le Futur du Jeu Vidéo.

Nous retrouvons donc une version rallongée du passage à Megalopolis, ou nos deux héros vont rapidement rencontrer le Dr. Nefarious. Alors que des failles spatio-temporelles font se rejoindre plusieurs mondes, Ratchet va se servir de ce problème quantique à son avantage avec son Rift Teather, que ce soit pour faire apparaître des plateformes ou se projeter d'un univers à l'autre, sans temps de chargement forcément. Si la séquence est désormais ininterrompue, elle ne nous apprend pas grand-chose de neuf, la majorité des scènes clés ayant déjà été montrées, y compris la rencontre avec une Lombax féminine. Mais bon, le résultat en met plein la vue, surtout en 4K, alors c'est toujours ça de pris.

En attendant de découvrir cet épisode sur PlayStation 5, qui devrait voir le jour peu après le lancement de la console, Ratchet & Clank sur PS4 est disponible pour 24,08 € chez Amazon.