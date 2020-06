Ratchet & Clank: Rift Apart, la nouvelle Lombax féminine sera également jouable !

Depuis 2009 et la sortie de Ratchet & Clank: A Crack in Time, la licence d'Insomniac Games a eu droit à plusieurs autres aventures de moins grande envergure sur PS3 (All 4 One, Q-Force et Nexus) et un remake PS4 du premier épisode pour accompagner le film. C'est donc avec joie que nous avons appris la venue de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5 lors de l'évènement dévoilant le line-up de la future console.

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

Outre le fait de tirer parti des fonctionnalités de cette nouvelle plateforme, Ratchet & Clank: Rift Apart va également nous introduire une nouvelle membre de l'espèce des Lombax à laquelle appartient notre héros, qui est venue clore la bande-annonce. La communauté est vite tombée sous le charme, et si ignorons encore son nom, Insomniac Games a confirmé cette nuit ce que nous avions directement pensé après le visionnage de la vidéo. Oui, cette Lombax provient d'une autre dimension et sera jouable en plus de Ratchet !

Sera-t-elle la seule ? Nous avons encore bien le temps de le découvrir, les informations au sujet de cette nouvelle aventure étant encore bien minces.