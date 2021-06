PS5 : surprise, un bundle avec Ratchet & Clank: Rift Apart est sorti en magasin !

En l'absence de stocks suffisants pour l'ensemble des acheteurs potentiels, Sony Interactive Entertainment ne communique que très peu sur la disponibilité de nouvelles PS5 à la vente. Pourtant, il y a régulièrement des machines next-gen proposées par des sites marchands en tout genre, qui partent en une poignée de minutes ou de secondes.

Capturé à Carrefour

Merci @Dealabs pour les travaux !❤️ pic.twitter.com/ZTsA5jr0GX — WhatsUp (@virgulepp) June 10, 2021

Et c'est peut-être pour cette raison que SIE n'a jamais annoncé la sortie d'un bundle regroupant un coffret complet comprenant une PlayStation 5 et sa manette DualSense avec Ratchet & Clank: Rift Apart. La grosse exclusivité sort officiellement ce vendredi 11 juin, et des curieux ont découvert que le pack, le premier avec la console et un jeu, était déjà en vente chez certains revendeurs physiques. Des membres de la communauté Dealabs ont ainsi pu se procurer ce bundle inédit pour 559,99 € chez Leclerc, Auchan ou Carrefour, en se rendant dans leur magasin de prédilection, ou en passant un coup de fil au préalable pour le mettre de côté. Comme il n'avait pas été officialisé, tout s'est donc passé sans précommande : vous pouvez donc vous aussi tenter votre chance dans votre boutique favorite.

Et Mercéééé @Dealabs, un coup de fil dans un Leclerc, sans pré-commande et ça fini dans mon salon !!!

Bon courage aux autres, ça va venir ! pic.twitter.com/wIXBlShLbi — Darwin ⭐⭐ (@DarwinWLF) June 10, 2021

Le bundle sera-t-il aussi commercialisé en ligne, chez Amazon.fr, Micromania ou CDiscount, avec des stocks qui s'écouleraient encore une fois comme des petits pains ? Sony Interactive Entertainment va-t-il communiquer sur l'offre ? Pour l'instant, nul ne le sait.

