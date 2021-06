Ratchet & Clank: Rift Apart fait le plein de séquences inédites dans sa bande-annonce de lancement

Dans quelques heures, les joueurs du monde entier pourront enfin découvrir Ratchet & Clank: Rift Apart, la nouvelle exclusivité PS5 signée Insomniac Games qui a séduit la presse internationale. Nous en avons vu pas mal à son sujet ces dernières semaines, voire un peu trop puisque certaines surprises comme les effets du RYNO 8 auraient sans doute mérité d'être découvertes en jeu. Il restait pourtant une étape incontournable à passer, à savoir la diffusion d'une bande-annonce de lancement, qui débarque pile à l'heure.

Tout en nous faisant profiter de son doublage français au poil, la vidéo dévoile bien des séquences inédites pour nous émoustiller, alternant évidemment entre la petite nouvelle Rivet et notre bon vieux duo Ratchet et Clank. Le scénario est lui désormais bien plus clair, avec ce cher Néfarious s'étant autoproclamé empereur de cette autre dimension, ce qui n'était évidemment pas au goût de tous et a mené à la formation de la Résistance dont fait partie Rivet. La bande va toutefois devoir régler un problème de taille pour renvoyer le tyran d'où il vient, fabriquer un nouveau Dimensionateur... Pirates et autres ennemis robotiques se mettront sur notre chemin dans cette aventure qui promet bien des surprises, comme en témoigne l'ultime séquence nous laissant avec plein de questions en tête.

