Ratchet & Clank: Rift Apart, l'évolution de la licence jusqu'au jeu PS5 résumée en quelques secondes

Si bien plus de jeux que prévu du line-up de la PS5 seront finalement cross-gen, il en est un qui attendu sous peu qui va lui bien sortir exclusivement sur la nouvelle console de salon de Sony Interactive Entertainment et promet de tirer partie comme il se doit de ses capacités. Nous parlons évidemment de Ratchet & Clank: Rift Apart, la grosse nouveauté de juin signée Insomniac Games, qui va prendre la suite d'une licence déjà vieille de près de 19 ans. C'est d'ailleurs cet héritage et cette évolution qui nous sont aujourd'hui rappelés dans une nouvelle vidéo promotionnelle.

Depuis 2002 sur PS2, le Lombax et son compagnon d'aventure robotique ont eu droit à une dizaine de jeux dont quelques spin-offs. Ici, nous pouvons donc voir à quoi ressemblaient les premiers épisodes parus sur chaque nouvelle console de salon, au détail près que le Ratchet & Clank original est ici celui de la trilogie remastérisée de la PS3. Vient donc ensuite en 2007 Opération Destruction qui démarrait la saga Future, nom utilisé en Amérique du Nord et au Japon, puis le remake du premier jeu en 2016 sur PS4, le dernier en date. Rift Apart va donc apporter une véritable bouffée d'air frais d'ici quelques jours et promet de nous en mettre plein la vue.

La date de sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart est pour rappel fixée au 11 juin sur PS5, soit vendredi prochain. Si vous n'avez toujours pas précommandé votre exemplaire, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat.

