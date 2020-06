LEGO Super Mario : 580 € minimum pour compléter la collection, liste et images des extensions

Nintendo s'est associé à LEGO pour proposer une gamme de LEGO Super Mario cet été. Il faudra avant toute chose acquérir un Pack de Démarrage à 59,99 €, autour duquel viendront se greffer diverses extensions et des Power-Up Packs à 9,99 €. Quelques extensions avaient été découvertes sur la Toile par-ci par-là, mais voilà que la liste complète et officielle des produits disponibles au lancement vient d'être confirmée.

Il y aura ainsi dix boîtes supplémentaires à acheter pour compléter l'expérience interactive, pour des prix allant de 19,99 à 99,99 €. Ainsi, si vous voulez vous procurer l'ensemble de la gamme LEGO Super Mario, du Pack de Démarrage aux extensions en passant par les Power-Up Packs, il vous en coûtera 540 € ! Et ça, c'est sans compter les LEGO Super Mario Character Packs, des sachets à 3,99 € nous donnant accès à un personnage au hasard parmi les dix disponibles. Avec la plus grande chance du monde et sans doublon, vous en auriez alors pour 580 € pour la collection complète.

À tout cela, il faut ajouter un 30385 Super Mushroom Surprise Expansion Set offert en exclusivité avec les commandes chez certains revendeurs comme Zavvii, et pourquoi pas de futurs packs à venir dans les mois qui suivent.

71360 Adventures with Mario Starter Course (59,99 €)

71361 LEGO Super Mario Character Packs (3,99 €)

71362 Guarded Fortress Expansion Set (49,99 €)

71363 Desert Pokey Expansion Set (19,99 €)

71364 Whomp’s Lava Trouble Expansion Set (19,99 €)

71365 Piranha Plant Power Slide Expansion Set (29,99 €)

71366 Boomer Bill Barrage Expansion Set (29,99 €)

71367 Mario’s House & Yoshi Expansion Set (29,99 €)

71368 Toad’s Treasure Hunt Expansion Set (69,99 €)

71369 Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set (99,99 €)

71370 Fire Mario Power-Up Pack (9,99 €)

71371 Propeller Mario Power-Up Pack (9,99 €)

71372 Cat Mario Power-Up Pack (9,99 €)

71373 Builder Mario Power-Up Pack (9,99 €)

71376 Thwomp Drop Expansion Set (39,99 €) (exclusif à certains revendeurs)

71377 King Boo and the Haunted Yard Expansion Set (49,99 €) (exclusif à certains revendeurs)

30385 Super Mushroom Surprise Expansion Set

Tout ce beau petit monde sera très bientôt disponible en précommande sur le site officiel, pour une date de sortie commune à l'international : le 1er août 2020. Vous pouvez retrouver les extensions nouvellement dévoilées en images en page suivante.