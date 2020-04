LEGO Super Mario : un aperçu en vidéo des premiers ensembles d'extension en compagnie du concepteur principal

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les géants du divertissement que sont LEGO et Nintendo vont donner naissance à une gamme de jouets LEGO Super Mario, officialisée le mois dernier et qui a eu droit à quelques détails tarifaires et une date de sortie plus tôt dans la journée. Après ce communiqué, c'est au tour de Big N. d'y aller de sa petite vidéo donnant un léger aperçu et les noms français des premières extensions : La balance de la Plante Piranha et La bataille du château de Bowser.

C'est le concepteur du groupe LEGO Jonathan Bennink qui nous donne tous ces détails. Ainsi, lui et l'équipe de Takashi Tezuka travaillent depuis désormais 4 ans sur ce projet, avec lequel nous pourrons nous amuser avec une figurine de Mario incluse dans le Pack de démarrage, qui se voudra modulaire pour permettre de nombreuses expériences de jeu. Le personnage sera doté d'un gyroscope, un accéléromètre, un capteur, un lecteur de couleur, un haut-parleur pour qu'il puisse émettre des sons et plusieurs écrans au niveau des yeux et de la bouche. Oui, c'est un concentré de technologie interactive avec lequel nous pourrons interagir.

Voici des déclarations effectuées par les deux créateurs :

New Super Mario Bros. U Deluxe 69,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 69,99€. « Super Mario a toujours existé, à travers différents supports, adaptés aux tendances de leur temps. » a dit Takashi Tezuka, Executive Officer et Game Producer de Nintendo Co., Ltd. « Je suis heureux que dans ce projet avec le Groupe LEGO, Mario sorte du monde numérique des consoles de jeux et smart devices, et que nous soyons capables de le faire prendre vie dans notre monde, grâce à un jeu physique et totalement nouveau. C'est tellement réjouissant de savoir que LEGO Mario va devenir un véritable compagnon pour les enfants et qu'ils pourront jouer avec lui dans le monde qu'ils auront eux-mêmes imaginé. » « Nous sommes ravis de voir les différentes réactions qu'il y a eu à la suite de l'annonce de LEGO Super Mario » a dit Jonathan Bennink, Designer LEGO Super Mario, Groupe LEGO. « Les fans ont été désireux de vouloir en apprendre davantage, donc je suis heureux qu'aujourd'hui nous puissions révéler plus de détails au sujet de cette nouvelle collaboration qui a conduit à réinventer l'expérience de construction LEGO et à créer une nouvelle façon de jouer, inspirée par un personnage iconique des jeux vidéo, Super Mario. Nous sommes impatients de voir la créativité des fans ainsi que les défis qu'ils vont se lancer grâce à cette expérience de jeu sociale et engageante. »

Petits (à partir de 6 ans) et grands pourront découvrir ces premiers sets LEGO Super Mario à partir du 1er août 2020, dont le Pack de démarrage peut dès à présent être précommandé sur le site officiel. Quelques visuels inédits ont pour l'occasion été partagés, à retrouver en page suivante.