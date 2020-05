LEGO Super Mario : les jouets se mettent aux skins payantes avec les Power-Up Packs

Plus que de simples jouets à monter et à mettre en scène, la gamme LEGO Super Mario sera une vraie expérience interactive dans l'esprit des incontournables jeux vidéo. Pour en profiter, il faudra passer par l'achat du Pack de démarrage Les Aventures de Mario à 59,99 €, mais plusieurs extensions sont déjà dans les tuyaux.

Pour aller plus loin, vous pourrez aussi acheter des Power-Up Packs, dévoilés aujourd'hui en images et vidéo. Il s'agit d'accoutrements alternatifs à mettre sur la figurine connectée de Mario, reprenant des costumes emblématiques de la saga : Mario de Feu, Mario Hélice, Mario Chat et Mario Ouvrier.

Ils donneront tous accès à des bonus : le premier lance des flammes pour éliminer ses adversaires, les suivants donnent la possibilité de récupérer des pièces en faisant des figures aériennes ou en marchant sur les murs, et le dernier nous invite à l'écraser contre des cibles pour les tuer et encore gagner des pièces. Bien évidemment, le petit écran intégré à Mario réagira et le jouet émettra des sons spéciaux en fonction de nos actions.

Le prix des Power-Up Packs n'a pas encore été communiqué en France, mais il est de 9,99 $ l'unité outre-Atlantique. Ils seront disponibles à l'achat dès le 1er août 2020, en même temps que la première vague de la gamme.