LEGO Super Mario : date de sortie, application, Starter Course à 59,99 € et premières extensions

La collaboration entre LEGO et Super Mario n'avait été que peu imaginée par les joueurs, mais le héros moustachu et les briques danoises vont bien se rencontrer en 2020. L'idée principale du projet est de reproduire les décors et les défis du jeu de plateforme pour une expérience interactive, grâce à différents coffrets détaillés aujourd'hui.

Pour profiter de Super Mario dans l'univers des LEGO, il faudra passer par l'achat d'un Starter Course à 59,99 €, qui comprend sept figurines d'action exclusives au bundle, dont une du héros avec des écrans LCD et un haut-parleur. Toute l'expérience tournera autour de ce pack, les jouets connectés étant essentiels pour s'amuser à la collecte de pièces et profiter des interactions avec les figurines, mais nous pourrons y greffer un tas d'extensions. Deux sont déjà officialisées : le Piranha Plant Power Slide Expansion Set à 29,99 € et le Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set à 99,99 €.

Il est de plus annoncé qu'une application gratuite LEGO Super Mario sera disponible pour nous aider à tenir les scores, nous faire retrouver des manuels pour construire ou retravailler nos structures, et partager nos idées via un forum. La date de sortie des trois premiers sets de LEGO Super Mario a également été donnée : ce sera pour le 1er août dans le monde entier.

