LEGO Super Mario : la collaboration dont vous n'aviez jamais osé rêver est une réalité !

Nintendo a longtemps été très protecteur envers la licence Mario, mais semble s'ouvrir vers de nouveaux horizons depuis quelques années. Entre le parc d'attraction Super Nintendo World à Universal Studio Osaka, Mario Kart Tour sur mobiles et le futur film d'animation par Illumination, le plombier moustachu est et sera partout ces prochains mois.

Et ça ne va pas s'arrêter là ! Le constructeur annonce en ce 10 mars, journée traditionnelle du Mario Day (NDLR : 10 mars, March 10, Mar10, vous l'avez), une collaboration totalement inattendue entre LEGO et Super Mario. Un teaser nous promet « une bonne dose de fun en perspective... », alors qu'une représentation du héros de la franchise en brique apparaît partiellement. Mais pour en savoir plus sur la nature de ce partenariat, nous avons rendez-vous plus tard.

Aurons-nous droit à une série de jouets LEGO Super Mario ? Ou carrément à un jeu vidéo sur Switch par TT Games reprenant l'univers de la saga ? Ou aux deux ? Tous les espoirs sont permis, car après tout, ces deux hypothèses sont loin d'être irréalisables.