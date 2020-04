Super Mario : Uniqlo fête les 35 ans du plombier avec une nouvelle collection de vêtements

L'année dernière, Uniqlo lançait une collection de vêtements aux couleurs de Super Mario, avec des tee-shirts pour hommes, femmes et enfants inspirés de la célèbre franchise de Nintendo. Mais en 2020, le plombier moustachu célèbre ses 35 ans, la firme a donc décidé de proposer une nouvelle collection, mais pas pour tout le monde.

Cette fois, Uniqlo propose des tee-shirts, mais également des shorts, sauf qu'il n'y en a que pour les hommes et les enfants. Il y a quand même de quoi faire avec 18 produits plutôt abordables, les tee-shirts pour hommes étant vendus 14,9 €, ceux pour enfants sont disponibles pour 9,9 € et les shorts, toujours pour les plus jeunes, coûtent 7,9 €. Pour les curieux, des visuels sont à retrouver sur la seconde page, et la boutique en ligne d'Uniqlo est ouverte.

Pour rappel, Uniqlo est bien connu des geeks, il avait organisé un T-shirt Grand Prix permettant à des fans de voir leurs créations graphiques apposées sur des vêtements pour le lancement de Pokémon Épée et Bouclier (même si le résultat a été annulé).

