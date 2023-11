Sony Interactive Entertainment : un partenariat avec un géant des MMORPG annoncé, Horizon Online en ligne de mire ?

Comme le rappelait clairement la stratégie de Sony Interactive Entertainment et donc de PlayStation présentée lors du Sony Business Segment Meeting 2023 Game & Network Services Segment, la firme japonaise compte bien continuer de se diversifier dans le domaine du divertissement en ne se reposant plus seulement sur du jeu solo à destination de consoles. Mise en avant de ses licences à travers d'autres formes de médias, implication dans le domaine de l'e-sport, création de jeux live service (une tâche loin d'être aisée) et orientation vers les marchés PC et mobiles figurent ainsi parmi les objectifs de la société. Après avoir acquis Audeze cet été, spécialisé dans les casques audio gaming et technologies dans ce domaine, puis iSIZE au début du mois, dont l'expertise porte sur le deep learning pour de la distribution de contenus vidéo, ce n'est pas un autre achat qui nous intéresse à présent, mais un partenariat stratégique tout aussi important qui a été annoncé.

Ainsi, Sony Interactive Entertainment s'associe avec l'éditeur et développeur sud-coréen NCSoft en signant un partenariat stratégique global visant à encourager des opportunités de synergie tirant profit du leadership mondial du premier et des capacités techniques du second dans le domaine du divertissement, avec notamment une collaboration visant le secteur des mobiles. Si vous ne connaissez pas NCSoft, ses MMORPG vous parleront sans doute davantage avec des titres comme AION, les Guild Wars, Lineage ou encore le regretté Wildstar, et prochainement l'impressionnant Throne and Liberty et bien d'autres projets qui ont encore récemment fait parler d'eux lors de la G-Star 2023.

Les CEO des deux compagnies ont donc pris la parole pour l'occasion, à savoir Taekjin Kim et... Jim Ryan. Oui, malgré le fait qu'il ait annoncé sa retraite et que Hiroki Totoki assure l'intérim en tant que président jusqu'au 1er avril 2024, il reste présent jusqu'en mars de l'année prochaine et a signé cet accord.

« Ce partenariat avec SIE marque le début de nos efforts visant à créer ensemble diverses synergies, en utilisant les compétences de base, les capacités technologiques et l'expertise des deux sociétés », a déclaré Taekjin Kim, président et CEO de NCSoft. Il a ajouté : « Nous offrirons une expérience nouvelle et agréable à notre public à travers et au-delà des genres et des régions. » « Le partenariat avec NCSoft fait progresser notre stratégie visant à nous étendre au-delà des consoles et à élargir la portée de PlayStation à un public plus large », a déclaré Jim Ryan, président et CEO de SIE. « Comme SIE, NCSoft partage une vision similaire en créant des expériences de divertissement percutantes et de haute qualité pour les joueurs du monde entier, et ensemble, nous sommes ravis de collaborer pour repousser encore plus loin les limites du jeu. »

Avec un peu de chance, les prochains titres de NCSoft feront peut-être le détour du côté de la PS5, ce qui sera d'ailleurs le cas de Throne and Liberty. Sinon, cela vient remettre de l'huile sur le feu de la rumeur datant de novembre 2022 qui portait sur Horizon Online et évoquait justement NCSoft au développement de ce qui serait un MMORPG dans l'univers de Guerrilla Games. Un « projet en ligne » avait ensuite été officialisé sans plus de précision par le studio néerlandais, que nous avions de facto associé au même intitulé, puisqu'il semble inconcevable que deux jeux en ligne Horizon soient développés en parallèle. Une vidéo en fuite nous avait d'ailleurs à priori permis de voir un rendu alpha du jeu. Il va sans dire que tout semble se rejoindre et nous indiquer que NCSoft travaillerait bien main dans la main avec Guerrilla sur ce projet.

