Temtem : le gameplay multijoueur enter coopération et compétition dans une vidéo de gameplay

Plus qu'une énième copie de la saga Pokémon, Temtem veut se créer sa propre identité, au niveau de son univers forcément, mais aussi avec un gameplay articulé autour de mécaniques multijoueurs.

Les fonctionnalités coopératives et compétitives sont à l'honneur d'une nouvelle bande-annonce, qui nous rappelle que nous pourrons croiser des joueurs sur la mappemonde. Nous pourrons interagir avec ceux-ci, mais aussi nous associer avec certains pour former des clubs et réaliser des quêtes hebdomadaires, et surtout nous allier à un autre Dompteur pour former un duo de choc.

L'ensemble de l'expérience est pensé pour être joué seul ou à deux, chaque joueur présentant alors l'un de ses Temtem pour les combats opposant deux monstres de notre camp à deux adversaires. Si vous préférez la compétition, des joutes entre Dompteurs sont aussi prévues pour savoir qui est le meilleur de l'Archipel Airborne. Le MMORPG Temtem passera en Accès Anticipé ce 21 janvier sur Steam.