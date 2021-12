Yu-Gi-Oh! Cross Duel : les règles du jeu mobile multijoueur et du gameplay dévoilés

La Jump Festa 2022 a été l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés concernant la licence Yu-Gi-Oh!, avec par exemple un nouveau trailer et du gameplay de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nous avons aussi pu y voir pour la première fois Yu-Gi-Oh! Cross Duel, qui proposera un tout nouveau style de jeu à 4 joueurs et avait été dévoilé cet été. La vidéo ci-dessous est la rediffusion de tout le segment lui étant consacré, que nous allons expliquer dans la suite de cet article, en plus de nous baser sur le manuel du site officiel. Et contrairement au jeu classique, les règles sont plus complexes à appréhender de prime abord.

Pour commencer, Yu-Gi-Oh! Cross Duel mettra en scène du contenu issu des sept séries animées principales de la licence, de Duel Monsters à SEVENS. Puisqu'il s'agit d'un affrontement entre 4 joueurs, les règles classiques ont donc été modifiées et pas qu'un peu, avec pour commencer le fait qu'en plus des Points de Vie (4 000 de base, plafonnés à 8 000), une limite de 8 tours a été ajoutée avant que ne prenne fin le duel. Le classement final se fait ensuite en fonction du nombre de PV restant. Par ailleurs, si l'un des participants a ses PV à 0 à la fin d'un tour, le duel se termine.

Seulement trois emplacements pour les cartes Monstre et autant pour les cartes Piège sont présents sur le plateau de jeu, les cartes Magie restant elles en main jusqu'à leur utilisation. Les tours sont eux organisés de la manière suivante : une Main Phase lors de laquelle tous les joueurs piochent une carte puis invoquent des Monstres et posent des Pièges, et une Battle Phase avec la possibilité d'activer les Magies et Compétences en temps limité avant de pouvoir déplacer les créatures et attaquer. Les effets ont également été adaptés et ne seront donc pas forcément les mêmes qu'en Master Duel pour une même carte.

Les invocations se font en sélectionnant soit l'Attaque ou la Défense en glissant la carte dans l'emplacement, mais elle reste dans les deux cas face recto. Si l'invocation Avancée fonctionne toujours pareil, la Synchro demande juste deux Monstres ou plus, dont le total des niveaux équivaut à celui de la créature que nous voulons invoquer. Dans tous les cas, il faut bien penser à quel joueur nous souhaitons nous frotter, puisque chaque case n'est reliée qu'à l'un de nos trois adversaires, le positionnement est donc important. Ce n'est en revanche pas le cas pour les Pièges, qui par ailleurs s'activent automatiquement une fois les conditions stipulées sur la carte remplies, il ne faudra donc pas les poser à la légère !

Les Monstres en position d'Attaque vont ensuite se déplacer de moitié sur la ligne les reliant à l'adversaire, sauf s'ils ont une Compétence accélérant leur vitesse ou ont subi un effet les ralentissant. Lorsque deux Monstres se touchent, c'est l'heure du combat ! Et s'il y en a trois ou plus sur la même ligne, la priorité sera donnée à ceux qui se font face avant d'enchaîner sur les suivants. La subtilité est qu'après chaque combat, l'Attaque d'un Monstre diminue en fonction de la différence entre cette dernière et celle de la créature qu'il vient de détruire. La même chose s'applique à la Défense et une fois que l'une de ces statistiques tombe à 0, la carte est détruite.

Et une fois arrivé au bout de la ligne, si la zone est vide, alors il est possible de réduire directement les Points de vie de l'adversaire (la base), tout en récupérant le même montant de PV au passage (d'où la limite à 8 000) ! Si un Monstre est présent sur une autre ligne, un combat s'engage alors avec tout de même la possibilité d'attaquer directement si l'issue nous est favorable et qu'il n'était pas en mode Défense.

Autre petite subtilité, au milieu du terrain, à la croisée des lignes centrales se trouve une carte de « récompense » pouvant être utile au joueur la récupérant. Sinon, les « Ace Monsters » (un seul par deck), qui sont des cartes Ultra Rare (UR), ont droit à une belle cinématique d'invocation comme il est de rigueur dans les récents jeux et disposent de Compétences bien puissantes. Oui, même le Dragon Blanc aux Yeux Bleus dispose ici d'effets ! D'ailleurs, il semble possible de modifier certaines Compétences, celles en bleu offrant ici un boost de statistiques à ce cher Blue Eyes.

Voici enfin quelques Compétences spéciales de cartes maîtresses :

Magicien des Ténèbres (Yami Yūgi) - À chaque fois qu'une Magie est activée, infligez des dégâts à tous les joueurs.

- À chaque fois qu'une Magie est activée, infligez des dégâts à tous les joueurs. Dragon Blanc aux Yeux Bleus (Seto Kaiba) - Peut détruire n'importe quel Monstre.

- Peut détruire n'importe quel Monstre. Néos, HÉROS Élémentaire (Jaden / Jūdai Yūki) - Même s'il est détruit en combat, il retourne dans la main et son coût d'invocation diminue, tandis que sa mobilité est augmentée.

- Même s'il est détruit en combat, il retourne dans la main et son coût d'invocation diminue, tandis que sa mobilité est augmentée. Dragon Poussière d'Étoile (Yūsei Fudō) - Les Monstres de bas niveau retournent en main s'ils sont détruits.

- Les Monstres de bas niveau retournent en main s'ils sont détruits. Numéro 39 : Utopie (Yūma Tsukumo) - Plus les Monstres adverses sont détruits et plus sa puissance pour réduire l'Attaque des Monstres combattants augmente.

Oui, ce ne sera pas une partie de plaisir que d'arriver à maîtriser toutes les subtilités de Yu-Gi-Oh! Cross Duel, dont nous ne savons toujours pas la date de sortie. Moins prise de tête, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est lui vendu par la Fnac 39,99 € sur PC.