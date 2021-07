Yu-Gi-Oh! Digital Next : des jeux Master Duel et Cross Duel annoncés, ARC-V bientôt dans Duel Links et Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! arrive en Occident !

Ces derniers jours, Konami a invité les joueurs du TCG et de l'OCG Yu-Gi-Oh! à suivre ce mardi une diffusion en ligne Yu-Gi-Oh! Digital Next, que vous pouvez revoir ci-dessous. Rien n'avait été dit concernant la nature même du contenu qui allait y être présenté et nous n'attendions pas spécialement de nouveautés côté jeu vidéo. Et pourtant, il y a eu de quoi faire, pour notre plus grand plaisir, même s'il faudra repasser pour les détails. Vous pouvez revoir la version anglaise du live juste ci-dessous.

Tout d'abord, c'est l'exclusivité Switch Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! qui s'est montrée, dont la date de sortie japonaise déjà officialisée est fixée au 12 août. Son producteur Akitsu Terashima a officialisé sa localisation en Europe et Amérique du Nord pour l'automne 2021, espérons-le au format physique, rien n'ayant été dit à ce sujet. Est-ce que cela signifie que le format du Rush Duel en jeu de cartes bien réel va enfin s'exporter hors du Japon en fin d'année également ?

Ensuite, c'est l'indéboulonnable Yu-Gi-Oh! Duel Links qui refait déjà parler de lui et n'attend donc pas le TGS pour parler de son prochain arrivage massif de contenu. Eh oui, après Zexal l'an dernier et donc les invocations Xyz, c'est évidemment ARC-V qui est le prochain sur la liste. Bon, rien de plus n'a été dit ou montré, mais les monstres Pendule seront sans aucun doute de la fête.

Plus étonnant, Konami a deux jeux inédits en développement dans ses cartons ! Le premier se nomme Yu-Gi-Oh! Master Duel et fera la part belle aux affrontements classiques de la licence présents dans l'OCG et le TCG. Il sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android, autant dire que vous n'aurez aucune raison de ne pas lui laisser sa chance. Le premier aperçu donné est assez prometteur, s'inscrivant dans la lignée de

Son producteur Kenichi Kataoka évoque dans la vidéo le jeu en ligne, la prise en compte des performances des nouvelles consoles pour un rendu en 4K et le fait d'avoir trouvé un bon équilibre entre le rendu de l'action à l'écran et le rythme de jeu. Un tutoriel avec les dernières règles en date sera inclus pour permettre à tout le monde d'en profiter, il faut dire qu'avec les nombreuses invocations ajoutées avec le temps, les néophytes peuvent vite s'y perdre. En revanche, n'attendez pas d'y voir les personnages des mangas et anime, ce n'est pas l'objectif de ce jeu.

Enfin, c'est un dénommé Yu-Gi-Oh! Cross Duel que nous pourrons découvrir sur iOS et Android, qui proposera des matchs faisant intervenir 4 joueurs. Vu la manière de le présenter en parlant d'allié ou adversaire, l'inspiration de l'affrontement dans la Tour de Duel d'Alcatraz du manga original pour définir les demi-finales du tournoi Battle City semble plus que probable !

Le futur vidéoludique de la licence Yu-Gi-Oh! semble plus intéressant que jamais, espérons que cette bonne dynamique se poursuive dans le temps. Si vous jouez sur Switch, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est disponible auprès de la Fnac au prix de 39,99 €.