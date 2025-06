Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : une nouveauté attendue avec la mise à jour 1.2.0

Si les joueurs appréciant la licence Yu-Gi-Oh! peuvent profiter d'expériences modernes en termes d'affrontements avec Duel Links et Master Duel, Konami a décidé de ressortir la carte de la nostalgie en début d'année. En effet, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est une compilation réunissant les premiers titres parus sur Game Boy et GBA, centrés sur l'œuvre originale de Kazuki Takahashi, et elle inclut notamment des productions n'ayant rien à voir avec les duels classiques. À son lancement fin février, seul Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist proposait un support du jeu en ligne, mais l'éditeur et Digital Eclipse avaient promis que d'autres suivraient. Eh bien, en ce début de semaine, c'est le cas au travers d'une mise à jour 1.2.0, comme nous l'apprenons via Steam ou en lançant cette production par nous-mêmes.

L'heureux élu, car il n'y en a qu'un supplémentaire, n'est autre que Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004, qui déjà à l'époque proposait de s'affronter entre amis en branchant un câble Link entre deux Game Boy Advance. Vous noterez que malgré cette nouvelle version, la fonctionnalité Duel en liaison incluse dans le menu du jeu de l'époque renvoie toujours le message précisant que ce n'est pas pris en charge par la collection, puisqu'il faut se rendre dans le menu En ligne pour en profiter. Il est alors possible d'effectuer un match rapide ou d'inviter un ami de notre liste.

Si Yu-Gi-Oh! Early Days Collection vous intéresse, il est vendu en édition physique sur Switch au prix de 55,14 € sur Amazon ou chez Cdiscount. Steam le propose de son côté en promotion à 47,99 €.

